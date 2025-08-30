La 35 de ani, mijlocașul român arată o formă excelentă și a reușit să ofere două assist-uri, confirmându-și statutul de lider al formației.



Maxim a pasat decisiv la golul de 1-0, înscris de Kabasakal în minutul 13, și a contribuit și la reușita lui Kizildag, pentru 3-1.



Alex Maxim e rege în Turcia!



Maxim rămas pe teren până în prelungiri, iar pentru evoluția sa a primit nota 7,7. În primele patru etape, Maxim are deja un gol și trei pase decisive, cifre care îl fac cel mai în formă jucător al lui Gaziantep.



De partea cealaltă, Deian Sorescu a fost integralist, însă nu s-a remarcat în atac. Acesta a primit doar 6,2 din partea Flashscore, una dintre cele mai mici note de pe teren. Sorescu are un singur gol în acest sezon și o cotă de piață de două milioane de euro, potrivit Transfermarkt.



Grație acestui succes, Gaziantep a urcat temporar pe locul 7, cu 6 puncte după patru etape. În următoarea rundă, echipa românilor va primi vizita lui Kocaelispor.

