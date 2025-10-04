VIDEO CE GOL! Ianis Hagi a ”spart gheața” din lovitură liberă la Alanyaspor

CE GOL! Ianis Hagi a &rdquo;spart gheața&rdquo; din lovitură liberă la Alanyaspor Fotbal extern
Ianis Hagi (26 de ani) a marcat un gol de senzație la Alanyaspor, echipa cu care a semnat în această vară.

Ianis HagiGenclerbirligi - AlanyasporAlanyaspor
Titularizat în meciul cu Genclerbirligi din deplasare, Ianis Hagi a executat perfect o lovitură liberă în minutul 14. 

Ianis Hagi, gol senzațional pentru Alanyaspor

Mijlocașul român, convocat și la națională pentru meciurile cu Moldova și Austria, a punctat cu o execuție superbă, fără nicio șansă pentru portarul advers.

Pentru Ianis Hagi, aceasta este a patra partidă pentru cei de la Alanyaspor în campionatul Turciei și a doua din postura de titular.

Ianis Hagi s-a despărțit la sfârșitul sezonului trecut de Rangers și și-a găsit echipă abia în luna septembrie, motiv pentru care a ratat convocarea la naționala României pentru meciurile cu Olanda (amical) și Cipru (preliminariile CM 2026).

Cifrele lui Ianis Hagi:

  • Rangers: 130 meciuri jucate, 20 goluri înscrise, 28 pase decisive
  • Farul Constanța: 92 meciuri jucate, 24 goluri înscrise, 14 pase decisive
  • Deportivo Alaves: 26 meciuri jucate, 2 goluri înscrise, 2 pase decisive
  • KRC Genk: 19 meciuri jucate, 3 goluri înscrise, 4 pase decisive
  • Alanyaspor: 3 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive
  • Fiorentina: 2 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive
