Titularizat în meciul cu Genclerbirligi din deplasare, Ianis Hagi a executat perfect o lovitură liberă în minutul 14.



Ianis Hagi, gol senzațional pentru Alanyaspor



Mijlocașul român, convocat și la națională pentru meciurile cu Moldova și Austria, a punctat cu o execuție superbă, fără nicio șansă pentru portarul advers.



Pentru Ianis Hagi, aceasta este a patra partidă pentru cei de la Alanyaspor în campionatul Turciei și a doua din postura de titular.

