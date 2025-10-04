Titularizat în meciul cu Genclerbirligi din deplasare, Ianis Hagi a executat perfect o lovitură liberă în minutul 14.
Ianis Hagi, gol senzațional pentru Alanyaspor
Mijlocașul român, convocat și la națională pentru meciurile cu Moldova și Austria, a punctat cu o execuție superbă, fără nicio șansă pentru portarul advers.
Pentru Ianis Hagi, aceasta este a patra partidă pentru cei de la Alanyaspor în campionatul Turciei și a doua din postura de titular.
Ianis Hagi s-a despărțit la sfârșitul sezonului trecut de Rangers și și-a găsit echipă abia în luna septembrie, motiv pentru care a ratat convocarea la naționala României pentru meciurile cu Olanda (amical) și Cipru (preliminariile CM 2026).
Cifrele lui Ianis Hagi:
- Rangers: 130 meciuri jucate, 20 goluri înscrise, 28 pase decisive
- Farul Constanța: 92 meciuri jucate, 24 goluri înscrise, 14 pase decisive
- Deportivo Alaves: 26 meciuri jucate, 2 goluri înscrise, 2 pase decisive
- KRC Genk: 19 meciuri jucate, 3 goluri înscrise, 4 pase decisive
- Alanyaspor: 3 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive
- Fiorentina: 2 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive