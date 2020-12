Ianis Hagi, in EXTAZ dupa golul din meciul cu Lech Poznan! Ce mesaj a postat dupa victoria lui Rangers 

Ianis Hagi a inscris un gol in meciul dintre Lech Poznan si Rangers, incheiat cu scorul de 2-0.

Romanul a indeplinit mai mult o formalitate, impingand in poarta o minge trimisa de Goldson.

Dupa meci, Ianis a reactionat postand un mesaj pe contul sau de Twitter, in care a punctat faptul ca acesta a fost primul gol inscris de el cu capul.

"O victorie fantastica in deplasare! Sunt incantat ca am revenit printre marcatori! Mergem in faza eliminatorie dupa ce am castigat grupa.

P.S: Am inscris primul meu gol oficial cu capul in aceasta seara", a scris Ianis Hagi, pe Twitter.

Fantastic away win and delighted to be back on the scoresheet ????. Heading into the knockout stages as group winners. ????????

P.S. got my first official header tonight ???? pic.twitter.com/yHxINmuS0y