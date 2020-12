Ianis a reusit al doilea sau gol din acest sezon, dar n-a impresionat! Ce note a primit Hagi dupa meciul din ultima etapa a grupelor Europa League

Rangers a castigat cu 2-0 si s-a calificat in primavara europeana de pe locul 1 al grupei D.

Ianis Hagi a revenit cu gol in primul 11 al lui Steven Gerrard. Romanul a fost titular in ultimul meci din grupele Europa League si a inscris in minutul 72, aflandu-se in locul potrivit si impingand mingea in poarta cu capul.

Pe langa gol, Ianis a avut si alte ocazii de a marca pana in minutul 76 cand a fost inlocuit, insa jurnalistii scotieni nu s-au lasat impresionati.

Dupa meci, toate marile publicatii din Scotia i-au acordat nota 7 lui Hagi. Cei de la The Scottish Sun au notat ca romanul a fost "frustrat pana la finalizarea loviturii de cap a lui Goldson", care a dus la inscrierea primului sau gol in ultimele 3 luni si jumatate.

Jurnalistii de la Glasgow Live au scris ca Ianis "a inceput meciul usor, dar a crescut in joc. S-a asigurat ca mingea lui Goldson intra in poarta si a castigat incredere in fortele sale. Se simtea poate cel mai bine pe teren cand a fost inlocuit cu Kent."

Nu in ultimul rand, scotienii de la Daily Record au punctat ca Hagi a fost mai mult rezerva in ultimul timp, dar ca "a avut ocazia sa straluceasca fiind parte a unui atac. A avut ghinionul sa nu inscrie cu un sut deviat, dar apoi si-a trecut in cont cel de-al doilea gol al sezonului."

Rangers s-a calificat in 16-imile Europa League de pe prima pozitie a grupei D.

Echipa lui Steven Gerrard are un sezon perfect, nemaifiind invinsa de la inceputul lunii august. In campionatul din Scotia, Rangers este lider cu 44 de puncte acumulate in 16 meciuri.