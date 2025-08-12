După despărțirea de Rangers, Ianis Hagi nu a reușit să își găsească încă o nouă echipă. Internaționalul român se antrenează cu Farul și, chiar dacă s-a vehiculat că nu duce lipsă de oferte, deocamdată nu a luat o decizie cu privire la viitorul său.

Legia ar fi renunțat momentan la transferul lui Ianis Hagi

Fiul legendarului Gheorghe Hagi a primit o ofertă concretă din partea Legiei Varșovia, echipa preluată în această vară de Edi Iordănescu, însă fotbalistul a refuzat propunerea din cauză că polonezii nu i-au putut plăti bonusul la semnătură cerut de internaționalul român.

Cu toate acestea, pentru că nu și-a găsit încă o echipă, în presa poloneză se vehiculează că varianta Legia nu este încă exclusă complet de Ianis Hagi. Conform Transfery.info, jurnalistul Tomasz Wlodarczyk susține însă că în birourile celor de la Legia nu s-a mai discutat deloc despre transferul lui Ianis Hagi.

În același timp, Piotr Kozminski de la Goal.pl spune că singurele oferte primite de Ianis Hagi ar fi din partea unor echipe mediocre din campionatul Turciei, ceea ce face ca oferta Legiei să fie cea mai avantajoasă pentru internaționalul român. Jurnalistul susține însă că pretențiile financiare ale lui Ianis Hagi nu s-au schimbat, iar cei de la Legia nu cred că transferul poate fi încheiat cu succes.

Totuși, în cazul în care Legia Varșovia va întoarce scorul în dubla cu AEK Larnaca și își va continua parcursul în Europa League, polonezii cred că banii câștigați din partea UEFA pot fi investiți pentru tranferul lui Ianis Hagi. În tur, Legia a cedat cu 1-4.

