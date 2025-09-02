Siyabonga Ngezana, fundașul celor de la FCSB, a călătorit spre Africa de Sud pentru a se alătura lotului echipei naționale și a făcut-o într-un stil extravagant, înaintea meciurilor cruciale din preliminariile Cupei Mondiale din 2026.



Stoperul campioanei României a aterizat marți dimineață în țara natală și nu a ezitat să le arate fanilor modul luxos în care a călătorit. Acesta a postat pe rețelele sociale o serie de fotografii din timpul zborului, la clasa întâi, etalându-și stilul de viață opulent.



Imagini de 5 stele pe rețelele sociale



Ngezana este considerat un om de bază în defensiva naționalei "Bafana Bafana", care se pregătește pentru două partide importante în Grupa C a calificărilor, împotriva reprezentativelor din Lesotho și Nigeria. Sud-africanii speră să-și consolideze primul loc în grupă cu ajutorul fundașului de la FCSB.



Ngezana a mers în cantonamentul de la Dobsonville Stadium, unde colegii săi au început deja pregătirea pentru dubla din această pauză internațională.

