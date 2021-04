Ianis Hagi a jucat 79 de minute cu St. Johnstone. A avut 85% pase reusite, dar niciun sut

Gerrard l-a folosit titular pe Ianis Hagi in meciul din deplasare cu St. Johnstone (1-1).

Ianis a obtinut o lovitura libera periculoasa in minutul 14, cand a fost faultat la marginea careului, intr-o pozitie de pericol extrem pentru poarta lui Clark. N-a reusit. In minutul 62, Hagi Jr. a vazut un galben, iar cu 11 minute inainte de finalul partidei a fost inlocuit de antrenorul Gerrard.



Dintre jucatorii ofensivi ai lui Rangers, Ianis a avut al doilea cel mai bun procentaj al paselor reusite (85%). Din 26 de mingi trimise catre colegi, romanul a gresit destinatia in numai 4 randuri si a reusit o pasa cheie. In timpul petrecut in teren, Ianis n-a trimis niciun sut pe sau spre poarta.

Ratingul sau Whoscored a fost 6,36, al 7-lea de la Rangers.

In acest sezon, Ianis are 36 de jocuri in toate competitiile pentru Rangers. A marcat 7 goluri si a dat 10 assisturi.