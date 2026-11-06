Drăgușin, criticat dur în Italia: "Eu nu l-aș fi transferat niciodată aici!"

Drăgușin, criticat dur în Italia: &quot;Eu nu l-aș fi transferat niciodată aici!&quot; Stranieri
SPORT.RO
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Radu Drăgușin (24 de ani) e titular meci de meci la Fiorentina, după ce a fost împrumutat de la Tottenham, în vară.

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Din articol

După un început modest atât la nivel individual, cât și colectiv, Radu Drăgușin a dat dovadă de constanță în evoluții și a avut prestații mai sigure. Cu toate acestea, stoperul Fiorentinei continuă să fie criticat în Italia de o parte a specialiștilor.

Jurnalistul Gianfranco Teotino, critici la adresa lui Radu Drăgușin

După victoria contra lui Sassuolo (4-2), experimentatul jurnalist italian Gianfranco Teotino a avut un discurs dur la adresa lui Drăgușin, spunând că "nu l-aș fi transferat niciodată la Fiorentina". Teotino a analizat și schimbarea de antrenor din debutul stagiunii.

"Fiorentina a trecut prin multe schimbări și era clar că avea nevoie de timp pentru a se pune din nou pe picioare. Paratici a considerat că Grosso era de vină, așa că a revenit la Vanoli. În opinia mea, asta a destabilizat foarte mult grupul, pentru că vorbim despre jucători care nu mai evoluaseră împreună.

În orice caz, nici Grosso, nici Vanoli nu sunt antrenorii potriviți pentru această reconstrucție. Cred că lotul este de nivel mediu spre bun. Sunt jucători de calitate, dar nu l-aș include pe Drăgușin printre ei. Eu nu l-aș fi transferat niciodată. M-a surprins când Paratici l-a adus la Londra și apoi l-a dorit și la Fiorentina", a spus Gianfranco Teotino, potrivit Viola News.

Fiorentina tocmai a ieșit din zona retrogradării după ce a învins Sassuolo. Formația viola ocupă locul 16 după 10 etape, cu 8 puncte. 

În runda următoare, echipa lui Radu Drăgușin va primi vizita lui Juventus, duminică, de la ora 21:45.

Drăgușin, criticat și de Bernardo Brovarone

Bernardo Brovarone, agent FIFA și susținător al formației viola, a pus sub semnul întrebării statutul de titular al internaționalului român.

Invitat la Toscana TV, Brovarone a vorbit despre problemele defensive ale echipei și despre evoluțiile fundașului român. Acesta consideră că Drăgușin nu a oferit până acum randamentul așteptat.

"Drăgușin este un jucător modest, cel puțin până acum. Este un favorit mai vechi al lui Paratici, care l-a luat peste tot. Este un jucător greoi, la fel ca Vieri. Brazilianul încă nu s-a integrat în fotbalul italian. Nu cred că este o problemă de pregătire fizică. Chiar și Thiago Silva a avut nevoie de șase luni. Este o lume diferită față de cea din care a venit. Drăgușin a făcut ceva incredibil la primul gol pe care l-am primit (n.r - în meciul cu Sassuolo)", a declarat Bernardo Brovarone.

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