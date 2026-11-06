Drăgușin, criticat dur în Italia: "Eu nu l-aș fi transferat niciodată aici!"

După un început modest atât la nivel individual, cât și colectiv, Radu Drăgușin a dat dovadă de constanță în evoluții și a avut prestații mai sigure. Cu toate acestea, stoperul Fiorentinei continuă să fie criticat în Italia de o parte a specialiștilor.

Jurnalistul Gianfranco Teotino, critici la adresa lui Radu Drăgușin

După victoria contra lui Sassuolo (4-2), experimentatul jurnalist italian Gianfranco Teotino a avut un discurs dur la adresa lui Drăgușin, spunând că "nu l-aș fi transferat niciodată la Fiorentina". Teotino a analizat și schimbarea de antrenor din debutul stagiunii.

"Fiorentina a trecut prin multe schimbări și era clar că avea nevoie de timp pentru a se pune din nou pe picioare. Paratici a considerat că Grosso era de vină, așa că a revenit la Vanoli. În opinia mea, asta a destabilizat foarte mult grupul, pentru că vorbim despre jucători care nu mai evoluaseră împreună.

În orice caz, nici Grosso, nici Vanoli nu sunt antrenorii potriviți pentru această reconstrucție. Cred că lotul este de nivel mediu spre bun. Sunt jucători de calitate, dar nu l-aș include pe Drăgușin printre ei. Eu nu l-aș fi transferat niciodată. M-a surprins când Paratici l-a adus la Londra și apoi l-a dorit și la Fiorentina", a spus Gianfranco Teotino, potrivit Viola News.