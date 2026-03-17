Căpitanul român a marcat singurul gol al oaspeților. În minutul 52, la scorul de 1-0 pentru gazde, Maxim a transformat cu siguranță un penalty și a restabilit egalitatea.

Bucuria echipei lui Gaziantep a durat însă puțin. N'Golo Kante a readus-o pe Fenerbahce în avantaj în minutul 59, iar Dorgeles Nene a făcut spectacol pe final, cu trei goluri marcate în minutele 41, 68 și 79.

Alex Maxim, cea mai mare notă de la Gaziantep

În ciuda înfrângerii, Maxim a avut cea mai bună evoluție dintre jucătorii echipei sale. Potrivit SofaScore, românul a primit nota 7,9, mult peste media formației sale, care a fost 6,3. Mijlocașul a reușit 42 de pase corecte din 49, a avut 59 de atingeri și trei recuperări.

La Gaziantep, Deian Sorescu a fost rezervă neutilizată, iar Denis Drăguș nu a făcut parte din lot din cauza unei accidentări.

Pentru Maxim, acesta a fost golul cu numărul cinci în actualul sezon de campionat. În total, românul a adunat cinci goluri și șapte pase decisive în 26 de meciuri disputate în Superliga Turciei.

După acest rezultat, Fenerbahçe rămâne pe locul doi în clasament, cu 60 de puncte, în timp ce Gaziantep FK ocupă poziția a noua, cu 33 de puncte după 27 de etape.