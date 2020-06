BREAKING NEWS: se da TOTUL peste cap in Liga 1! Anunt bomba: Comitetul pentru Situatii de Urgenta impune cantonamente cu doar 10 persoane!!!

Comitetul National pentru Situatii de Urgenta schimba o serie de prevederi in lupta contra coronavirusului.

Acestea vor intra in vigoare de maine. Oficialii spun ca le vor suspenda autorizatia de functionare firmelor care nu respecta masurile de siguranta sanitara.

In ultimele zile, au aparut nenumarate imagini surprinse la terase in care oamenii nu respectau masurile de distantare sanitara. Politistii au dat 47 de amenzi, in valoare totala de 150 de mii de lei pentru ca unele restaurante au organizat evenimente in interior, iar la unele terase nu era respectata distanta impusa de autoritati.

De asemenea, oficialii din Comitetul National pentru Situatii de Urgenta au stabilit si modul in care se pot organiza cantonamentele sportivilor: acestea se vor desfasura in grupuri de cel mult 10 persoane, iar la cursurile de instruire pot intra, in sali, pana la 20 de oameni!

Tot de maine, exercitiile militare se pot desfasura cu 200 de participanti, anunta Stirile PRO TV.