"DAAA-I!" :)) Eric si Tira fac SHOW pe litoral, chiar daca au pierdut la Sibiu! Distractie maxima pe SKI JET! 

FC Voluntari nu este total scapata de emotiile retrogradarii, dar jucatorii sai isi permit sa se relaxeze.

FC Hermannstadt a reusit sa invinga acasa pe FC Voluntari in etapa precedenta a Ligii 1, cu 2-1, si a ajuns astfel la a treia victorie consecutiva. Pentru oamenii lui Teja, infrangerea a insemnat primul rezultat negativ dupa nu mai putin de 11 meciuri in care n-au inregistrat niciun insucces! Chiar si asa, situatia echipei este una buna, iar fotbalistii nu ezita sa se distreze!

Brazilianul Eric de Oliveira si colegul sau de la Voluntari, Catalin Tira, au profitat de vremea frumoasa de pe litoral si s-au dat cu ski jet-ul la mare! Eric a postat imaginile pe Instagram!

In varsta de 26 de ani, Tira a fost format de Dinamo si a trecut si pe la Rapid. Are 23 de meciuri pentru ilfoveni in acest sezon si a reusit sa isncrie si 5 goluri.

Eric este cel mai bun marcator strain din istoria Ligii 1, iar in acest sezon are 7 goluri inscrise in 16 aparitii.

FC Voluntari se afla pe locul 2 in play-out, la 10 puncte in spatele Viitorului. Ilfovenii vor da piept vineri cu Academica Clinceni, in derby-ul Ilfovului!