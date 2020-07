"Priviti-ma in ochi cand va vorbesc!" | Tensiune maxima la UTS, Tsitsipas si tatal sau au fost acuzati de lipsa de fair-play: care a fost motivul certei de pe teren

Turneul amical organizat de Patrick Mouratoglou a starnit conflicte intre Corentin Moutet si echipa numarului 6 ATP, Stefanos Tsitsipas.

In timpul meciului care s-a incheiat scor 3-2 in favoarea tenismenului grec, Moutet a fost vizibil deranjat de faptul ca tatal lui Tsitsipas vorbea in timpul punctelor, fapt care i-a redus capacitatea de a se concentra.

"Puteti sa va opriti din vorbit, va rog, domnule? Vorbiti fara incetare, stiti? De fiecare data cand bat mingea va aud vorbind. Priviti-ma in ochi cand va vorbesc! Hei, hei! Vorbesc cu dumneavoastra!" a fost reactia nervoasa a jucatorului din Hexagon. "Nu e permis sa vorbesti, nu e fair-play!", a completat Corentin Moutet.

"E UTS (n.r. turneu cu format revolutionar), omule!", a fost raspunsul lui Tsitsipas. "Da, stiu, dar tocmai, pentru ca suntem la UTS nu ar trebui sa vorbeasca," a replicat Moutet, dand curs unei serii de replici aprinse intre el si Tsitsipas.

Tsitsipas: "Hai sa revenim la joc!"

Moutet: "Nu esti de acord cu mine. Pentru tine e normal ce se intampla."

Tsitsipas: "Nu-mi pasa, nu dau doi bani pe asta."

Moutet: "Stiu, pentru ca e vorba despre tatal tau."

Tsitsipas: "Nu-mi pasa, nu dau doi bani daca vorbeste antrenorul tau sau nu."

Moutet: "Antrenorul meu nu vorbeste pentru ca e respectuos, asta e tot. Tatal tau e singurul care vorbeste in circuit. Singurul! De asta nu-ti pasa."

Stefanos Tsitsipas si Richard Gasquet sunt primii jucatori calificati in semifinalele UTS. Tsitsipas a acces in faza ultimilor 4 dupa victoria scor 10-16, 11-13, 15-11, 19-5, 3-1 in fata lui Corentin Moutet, iar Gasquet l-a invins pe Feliciano Lopez, scor 18-10, 8-16, 16-13, 12-17, 2-0.