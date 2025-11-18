Totul s-a încheiat pentru tricolori după ce România a pierdut în Bosnia, scor 1-3. Astfel, România merge la barajul din luna martie de pe locul al treilea și va întâlni un adversar cel puțin în teorie mai valoros, iar primul meci va fi disputat în deplasare.

Mircea Lucescu a făcut șase modificări în echipa de start

Până atunci tricolorilor le-a mai rămas de disputat meciul cu San Marino, iar Mircea Lucescu a pregătit nu mai puțin de șase modificări.

Ștefan Târnovanu este titular în poarta României în locul lui Ionuț Radu, iar în linia defensivă apar două modificări. Singurii rămași din meciul cu Bosnia sunt Andrei Rațiu și Virgil Ghiță, în timp ce Racovițan și Chipciu vor fi înlocuiți cu Essat și Bancu.

La jumătatea terenului, selecționerul l-a păstrat doar pe Vlad Dragomir, iar, în locul lui Marius Marin și Ianis Hagi, vor intra Vladimir Screciu și Florin Tănase. Din atac, a dispărut Valentin Mihăilă, care a fost înlocuit cu Ștefan Baiaram.

Echipa de start a României în meciul cu San Marino

România: Târnovanu - Rațiu, Essat, Ghiță, Bancu - Dragomir, Screciu, Tănase - Man, Bîrligea, Baiaram

