Giani Kiriță, dezvăluire amuzantă despre prima tactică învățată în fotbalul turc: „Mă duceam cu topoarele după ei!”

Victor Becali a susținut că Moruțan are probleme de dialog la Galatasaray și din acest motiv nu a reușit să se impună la echipa pregătită de Terim.

În acest context, Giani Kiriță a dezvăluit cum au decur pentru el antrenamentele după ce a ajuns în Turcia, la Samsunspor, în vara lui 2003.

„A fost una dintre cele mai frumoase perioade ale mele. Hai să-ți spun și ceva inedit. Eu când am ajuns în Turcia nu cunoșteam limba, iar engelza o vorbeam pe aia a noastră: <<How do you do mai faci>>.

Primul meu antrenor al meu a fost turc. El nu vorbea engleză, eu nu vorbeam turca. Acum, tactica înainte de meci... Când ajungea la Kirita, îmi desena pe tablă, jucam mijlocaș defensiv, și îmi făcea doar așa (n.r. - gesticulează) și aia era pentru mine tactica.

Am avut cel mai bun an al lui Samsunspor atunci. Am terminat pe locul șapte, am și marcat câteva goluri spectaculoase. Timp de un an de zile aia a fost tactica mea. Mi-a desenat pe pablă unde să mă duc și cu topoarele după ei”, a dezvăluit Giani Kiriță la PRO X, în cadrul emisiunii „Ora exactă în sport”.

Giani Kiriță a îmbrăcat tricoul lui Samsunspor în perioada iulie 2003/august 2005.