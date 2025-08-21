FCSB s-a calificat în play-off-ul UEFA Europa League după ce a trecut de campioana din Kosovo, Drita, cu 6-3 la general. Roș-albaștrii au picat în play-off cu echipa scoțiană Aberdeen, iar prima manșă va fi pe ”Pittodrie”.



Transmisă pe VOYO, confruntarea va avea o încărcătură uriașă pentru echipa pregătită de Elias Charalambous, mai ales că se anunță un sold-out pe stadionul scoțienilor.



Jurnaliștii scoțieni au prezis un scenariu sumbru pentru FCSB la meciul cu Aberdeen: ”Ai noștri o să-i facă să își înghită cuvintele”



Ross Pilcher, jurnalistul de la publicația scoțiană Daily Record, prevede că Aberdeen o va învinge pe FCSB în prima manșă din play-off-ul UEFA Europa League cu 3-0.



”A fost un început de sezon dificil pentru Aberdeen, dar tot ce am auzit săptămâna aceasta este că FCSB este deja calificată și că echipa lui Jimmy Thelin nu le va crea probleme.



Fără îndoială, asta va ajunge pe peretele vestiarului/în grupul de WhatsApp și doar pentru acest motiv, pariez pe „Roșii” că îi vor face să își înghită cuvintele”, au fost cuvintele jurnalistului Ross Pilcher pentru Daily Record.



Cine este Aberdeen, adversara lui FCSB din play-off-ul Europa League



Aberdeen a încheiat pe locul 5 în ultima ediție din campionatul Scoției, sub granzii Celtic și Rangers, dar și sub Hibernian sau Dundee United. Echipa antrenată de suedezul Jimmy Thelin s-a calificat direct în play-off-ul Europa League datorită câștigării Cupei Scoției în urma unei finale cu Celtic (1-1, 4-3 după lovituri de departajare).



Cupa Scoției cucerită în luna mai a fost primul trofeu al lui Aberdeen după o pauză de 11 ani. Clubul scoțian, fondat în 1903, a avut perioada de glorie în anii '80, sub comanda lui Sir Alex Ferguson, când a cucerit Cupa Cupelor, Supercupa Europei și trei titluri.



În prezent, Aberdeen are un lot evaluat de Transfermarkt la 18,7 milioane de euro. Cel mai valoros jucător este finlandezul Topi Keskinen, extremă stânga în vârstă de 22 de ani.



În această vară, Aberdeen a plătit până acum doar 725.000 de euro pentru transferuri: extrema Nicolas Milanovic, de la Western Sydney (475.000 de euro) și fundașul stânga Emmanuel Gyamfi, de la Schalke 04 (250.000 de euro). În rest, jucători liberi de contract sau împrumutați.



Aberdeen va debuta în noua ediție de campionat chiar în această seară, de la ora 22:00, cu un meci pe terenul lui Hearts.

