Jucătorul român nu a avut un start atât de bun la formația patronată de Dan Șucu, dar a dat senzația că își revine în formă după ultimele meciuri.

Stanciu a avut o prestație apreciată la ultimul meci din Cupa Italiei cu Empoli și era de așteptat ca Vieira să îi ofere continuitate.



Ce se întâmplă cu Nicolae Stanciu pentru meciul cu Lazio



Pentru Genoa urmează meciul din campionat cu Lazio, care va avea loc luni, 29 septembrie, de la ora 21:30. Echipa lui Dan Șucu va disputa partida din etapa a cincea de Serie A pe teren propriu.

Nicolae Stanciu a făcut un meci bun în Cupa Italiei, dar cu toate acestea Tuttomeractoweb a anunțat că jucătorul român ar putea să nu fie titular în partida pe care o joacă „grifonii” în campionat.

Rămâne de văzut dacă antrenorul francez va decide să înceapă meciul cu Stanciu pe banca de rezerve.

Stanciu a jucat patru meciuri în tricoul lui Genoa și are un singur gol marcat pentru formația italiană.

3,5 milioane de euro este cota mijlocașului român, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

