Goalkeeper-ul român Andrei Vlad nu mai intră în vederile staff-ului tehnic al lui Aktobe, echipa din Kazahstan la care este însă legitimat în continuare.

Aktobe a anunțat lotul pentru cantonamentul din Turcia, unul cu 4 portari (din totalul de 26 de jucători), dar niciunul dintre aceștia nu este Vlad!

Aktobe și-a ales deja noul portar titular

Printre goalkeeperi se numără și Aleksandr Zarutsky, transferat în această iarnă pentru a juca titular la formația antrenată de Nikolai Kostov.

”Unde este Vlad?”, au întrebat fanii lui Aktobe, răspunsul venit din partea altor suporteri fiind: ”Este de vânzare”.

”În curând, vom citi postarea <<Mulțumim, Vlad!>>”, a scris un alt fan al echipei kazahe.

Imediat după ce a devenit liber de contract în ianuarie 2025, după despărțirea de FCSB, Andrei Vlad a ales să plece în străinătate și a semnat cu Aktobe, în Kazahstan, unde portarul român a avut totuși un an solid, bifând 27 de meciuri în ultimul sezon.

