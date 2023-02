Gazzetta dello Sport anunță: Radu Drăgușin, spre lovitura carierei! Genoa i-a stabilit prețul

Genoa a activat clauza de transfer definitiv a lui Radu Drăgușin de la Juventus, în valoare de 6 milioane de euro, așa cum a anunțat recent impresarul său, Florin Manea.

Gazzetta dello Sport: Radu Drăgușin, urmărit de cluburi mari. 5 milioane de euro, prețul minim

Stoperul român este titular incontestabil la Genoa, fiind folosit în toate cele 25 de meciuri din acest sezon de Serie B. În ultima etapă, Drăgușin a marcat în premieră, în meciul cu Modena, scor 2-2.

Genoa se află acum pe loc direct promovabil în Serie B, 2, cu 43 de puncte acumulate în 25 de etape. Chiar și în cazul în care echipa sa va rata obiectivul, Radu Drăgușin are șanse mari să evolueze în elita fotbalului italian din stagiunea următoare, susține Gazzetta dello Sport.

Publicația italiană a alcătuit un top 10 "bijuterii" din Serie B urmărite de cluburi mari, listă pe care se află și Radu Drăgușin. Genoa i-ar fi stabilit deja prețul fundașului, care poate pleca încă dn vară.

"Agentul său dă asigurări că echipe de top 5 din Anglia îl urmăresc. Pentru moment, Radu se bucură de aventura de la Genoa, formație care l-a transferat de la Juve (cu care a și debutat în Champions League).

După meciul cu Venezia, clauza de transfer definitiv a fost activată. Anturajul său îl împinge către Serie A, iar în cazul în care Genoa va rata promovare, cel puțin 5 milioane de euro vor fi necesare pentru a-l transfera de la echipa lui Gilardino", scrie Gazzetta dello Sport.

Florin Manea: "E interes serios din Anglia pentru Drăgușin"

Într-un interviu acordat pentru Sport.ro în ianuarie, impresarul Florin Manea a vorbit despre situația lui Radu Drăgușin.

"Radu e mulțumit acolo. Are prietena cu el, are o casă frumoasă, cu vedere la mare, într-o localitate de lângă Genova. E văzut foarte bine, dovadă că joacă meci de meci. E cel mai utilizat jucător din echipă, are cele mai multe minute. Sunt mulțumiți de el. Chiar l-au băgat 10 minute atacant. Am glumit cu el că, dacă e și Pușcaș atacant la Genoa, avem doi atacanți acolo pentru națională. O să vorbesc cu Edi Iordănescu să-i schimbe poziția.

E interes serios din Anglia pentru el, dar e de doar șase luni la Genoa. Planul nostru e să-l las să joace măcar un an acolo. Să promoveze, să mai joace un an în Serie A, apoi cred că e pregătit pentru orice echipă de top din lume. E urmărit serios de cluburi din top 5 din Anglia. Nu dau nume, dar sunt cluburi bogate și țin permanent legătura cu scouterii lor. Vrem să ajungă acolo, dar să și joace. Asta e ideea, nu doar să se transfere în Premier League. Eu cred că poate să o facă, eu am spus-o de când avea 16 ani. E un copil talentat, dar este, mai important, foarte muncitor, educat și modest", a spus Florin Manea, pentru Sport.ro.