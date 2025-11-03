Vejle Boldklub, echipa pe care Costel Gâlcă a promovat-o în prima ligă daneză, se află într-o situație incredibilă. Clubul, aflat pe ultimul loc în campionat, l-a demis pe antrenorul Ivan Prelec pentru a doua oară într-un interval de aproximativ un an.



Picătura care a umplut paharul a fost înfrângerea suferită duminică în prelungiri, în fața celor de la Sonderjyske. Vejle este acum la nouă puncte de locurile care asigură salvarea de la retrogradare.



Soluția conducerii este una la fel de bizară: în locul lui Prelec a fost numit Steffen Kielstrup, cel care îl mai înlocuise o dată pe Prelec în trecut.



"Lucrurile merg în direcția greșită"



Directorul sportiv al clubului, Mikkel Hammersam, a explicat decizia radicală.



"Trebuie doar să recunoaștem că graficul merge în direcția greșită și suntem nevoiți să acționăm. Au avut loc mari schimbări în Vejle Boldklub în timpul verii, în special în lotul de jucători și în staff, dar am evaluat că am acordat procesului suficient timp", a spus Hammersam, potrivit bt.dk.



Culmea este că Steffen Kielstrup a salvat echipa de la retrogradare și sezonul trecut, când a preluat banca tehnică de la românul Mihai Teja. Teja fusese numit în toamna lui 2024 tocmai în locul lui... Ivan Prelec.



În vară, deși salvase echipa, Kielstrup a fost lăsat să plece, iar clubul l-a reangajat pe Prelec, pentru ca acum să-l demită din nou.



Oficialii danezi au transmis că, de data aceasta, Kielstrup este doar o soluție de moment. "Am evaluat că această soluție este cea mai bună pentru restul toamnei. Le asigură jucătorilor fețe pe care le cunosc și o nouă energie. În același timp, ne oferă timp să găsim soluția permanentă corectă pentru club", a adăugat Hammersam.



Costel Gâlcă, actualul antrenor al celor de la FC Rapid 1923, a antrenat-o pe Vejle între martie 2019 și iunie 2021, reușind să câștige liga a doua daneză în sezonul 19/20.

