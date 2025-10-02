Dennis Man a fost titularizat de antrenorul Peter Bosz și a reușit chiar să bifeze un assist de excepție în primele minute ale jocului, doar că golul semnat de Ivan Perisic a fost invalidat de VAR din cauza unei poziții neregulamentare.



Gabi Balint a răbufnit după ce VAR-ul a anulat golul lui PSV, în care Dennis Man a fost magistral: ”Nu e normal așa ceva”



Gabi Balint, fost internațional român, a urmărit faza golului lui PSV Eindhoven și a sugerat că VAR-ul nu ar trebui utilizat în situația în care tușierul nu ridică fanionul de la margine.



”N-a ridicat tușierul fanionul. VAR-ul a intervenit după ce a observat că e ofsaid. Uitați-vă și voi, trebuie scoasă regula asta, nu e normal.



Da, nu e normal, au zis că schimbă regula de ofsaid”, a spus Gabi Balint, potrivit DigiSport.



Jurnaliștii au rămas fascinați de maniera în care Man a reușit să-i ofere assist-ul lui Perisic, cu un deznodământ amar, însă, în cele din urmă.



”Dennis Man trimite o centrare excelentă, cu efect spre bara a doua, unde Ivan Perišić reușește o lovitură de cap impecabilă. Dar se pare că Perišić a fost puțin în poziție de ofsaid”, a scris nu.nl.

