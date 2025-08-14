OFICIAL Fundaș stânga român de 21 de ani transferat de Interul lui Cristi Chivu!

Alexandru Hațieganu
Un promițător fotbalist cu selecții la naționala Under 20 a României a semnat cu Internazionale Milano.

Fost internațional de tineret Under 20 român, fundașul stânga Antonio David (21 de ani) a semnat miercuri cu Inter Milano, echipă antrenată de Cristian Chivu.

”FC Internazionale Milano anunță sosirea lui Antonio David de la Cesena F.C. la nerazzurri.

Jucătorul născut în 2004 se transferă la Inter U23 pe o perioadă temporară, cu drept de opțiune în favoarea clubului nerazzurro”, a precizat clubul din Serie A.

Fundaș stânga ca și Cristi Chivu, David va evolua pentru început la nou-înființata echipă Inter U23 din Serie C, campionat profesionist în Italia.

Născut în Ravenna, fotbalistul cu cinci selecții la naționala Under 20 a României (2024-2025) a evoluat până acum la nivel de seniori doar în Serie C, la Cesena și Gubbio.

În cele 44 de meciuri în care a jucat în liga a treia italiană, David a contribuit cu patru pase decisive.

VIDEO Antonio David despre Cristian Chivu

Foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES, Internazionale Milano

