Fost internațional de tineret Under 20 român, fundașul stânga Antonio David (21 de ani) a semnat miercuri cu Inter Milano, echipă antrenată de Cristian Chivu.

”FC Internazionale Milano anunță sosirea lui Antonio David de la Cesena F.C. la nerazzurri.

Jucătorul născut în 2004 se transferă la Inter U23 pe o perioadă temporară, cu drept de opțiune în favoarea clubului nerazzurro”, a precizat clubul din Serie A.

Fundaș stânga ca și Cristi Chivu, David va evolua pentru început la nou-înființata echipă Inter U23 din Serie C, campionat profesionist în Italia.

