FOTO | Visul Craiovei s-a spulberat! Mitriță a sosit la Salonic pentru a semna cu PAOK

Alexandru Mitriță va juca sub comanda lui Răzvan Lucescu până în vara lui 2022.

Alexandru Mitriță (26 ani) a fost împrumutat oficial un sezon la PAOK. Echipa pregătită de Răzvan Lucescu a reușit să îl aducă pe jucătorul român în Grecia, după ce Universitatea Craiova și-a dorit cu orice preț în această vară. La conferința de presă premergătoare meciului cu Rapid, de joi, Laurențiu Reghecampf încă mai spera că fostul căpitan al oltenilor va reveni sub comanda sa.

La PAOK, Mitrița va avea șansa să evolueze într-o cupă europeană. Răzvan Lucescu s-a calificat în grupele Conference League, după ce a trecut de HNK Rijeka, 3-1 la general, și se va duela cu FC Copenhaga, Slovan Bratislava și Lincoln Red Imps pentru un loc în faza superioară a competiției.

Alexandru Mitriță mai are contract încă un an cu New York City, club care l-a cumpărat de la Universitatea Craiova în februarie 2019 pentru 8 milioane de euro.

