Prima reacție a lui Reghecampf despre transferul lui Alexandru Mitriță

Universitata Craiova vrea să dea lovitura pe finalul acestei campanii de transferuri și să îl readucă în Bănie pe Alexandru Mitriță.

Laurențiu Reghecampf a reușit să câștige prima partidă ca antrenor al Universității Craiova. Echipa din Bănie s-a impus în etapa trecută din campionat cu FC Voluntari, 3-0, și a bifat al doilea succes în Liga 1.

După plecarea lui Alexandru Cicâldău (24 ani), Mihai Rotaru vrea să îi întărească lotul lui Reghecampf, sperând că va reuși să câștige titlul de campion.

Reghecampf, despre Mitriță

Finanțatorul oltenilor dorește să îl readucă în Bănie pe Alexandru Mitriță (26 ani), însă antrenorul nu vrea să vorbească despre internaționalul român până nu se materializează transferul.

„Nu vreau să comentez acest subiect pentru că încă nu s-a realizat. Ce reprezintă pentru fanii Craiovei, și pentru noi ca echipă, o știți foarte bine. Vom discuta despre Mitriță în momentul când va semna cu Craiova.

În momentul de față, el nu este un jucător liber și este sub contract, iar eu nu am cum să discut despre un jucător care are contract cu altă echipă”, a declarat Laurențiu Reghecampf la conferința de presă premergătoare meciului cu UTA Arad.

Universitatea Craiova l-a vândut pe Alexandru Mitriță, în februarie 2019, la New York City, pe 8 milioane de euro, dar în octombrie 2020, jucătorul a preferat un împrumut în Arabia Saudită, la Al-Ahli.