Prima reacție a lui Mitriță despre transferul la Universitatea Craiova! Jucătorul e prezent la meciul cu Mediaș 

Alexandru Mitriță a fost surprins la meciul Universității Craiova cu Gaz Metan Mediaș, unde a vorbit despre viitorul său.

Alexandru Mitriță (26 ani) s-a întors în țară după ce împrumutul la Al-Ahli i-a expirat. Astfel, jucătorul ar trebui să se întoarcă la New York City, clubul de care aparține, dar dorința sa este să rămână în țară și să evolueze pentru Universitatea Craiova.

Alex Mitriță: "Reghecampf e un antrenor foarte bun"

Internaționalul român a fost surpins pe „Ion Oblemenco” la meciul dintre Universitatea Craiova și Gaz Metan Mediaș, contând pentru etapa a șasea din Liga 1, unde a vorbit despre viitorul său.

„Nu știu nimic, aștept să vorbească impresarul, eu sunt la mâna celor de la New York. Știți foarte bine sentimentele mele pentru această echipă, dar aparțin de New York și nu pot vorbi mai multe. Agentul meu vorbește cu New York aproape zilnic și vom avea vești zilele umătoare.

L-am avut pe mister (n.r.: Laurențiu Reghecampf) și în Arabia, este un antrenor foarte bun. Și eu mi-aș dori să lucrez cu el, dar momentan stau la mâna celor de la New York”, a declarat Alexandru Mitriță pentru www.sport.ro și știrile PRO TV.

Mitriță, despre interesul celor de la PAOK Salonic

De asemenea, jucătorul mai este dorit și de Răzvan Lucescu, la PAOK. Chiar dacă oferta îl încântă, Mitriță a dat de înțeles că prima opțiune rămâne Universitatea Craiova.

„Vă dați seama că este o ofertă mare, îl cunosc și pe mister (n.r.: Răzvan Lucescu). Nu aș putea refuza o ofertă ca aceasta. Dar iubesc Craiova, mai am contract cu New York, și ei decid în privința mea”, a precizat fostul jucător al Universității Craiova.

Chiar dacă a avut un început cenușiu de sezon, în care a pierdut trei meciuri și a obținut două victorii, în primele cinci etape din Liga 1, Mitriță consideră că gruparea din Bănie se poate bate la titlu și în acest sezon.

„Craiova poate să ia și acum titlul, mai are nevoie de două-trei întăriri. Fanii trebuie să aibă răbdare cu ei, nu a a fost un început cum și-l doreau, dar cu siguranță Craiova o să își revină.

Am făcut un antrenament cu băieții, am nevoie să mă antrenez, am venit din Arabia”, a mărtusisit extrema lui New York City.

