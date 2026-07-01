Florin Motroc, antrenor care și-a încheiat ieri contractul cu East Riffa Club din Bahrin, și-a ales fotbalistul preferat din sezonul trecut al Superligii României.

Florin Motroc, încântat de evoluțiile lui Darius Olaru la FCSB

Motroc l-a nominalizat fără să ezite pe Darius Olaru, căpitanul celor de la FCSB plecat la Union Saint-Gilloise, vicecampioana Belgiei, pentru 3.000.000 de euro.

„Mi-a plăcut Olaru, să spun sincer. Mai ales că a jucat și pe un post pe care am jucat și eu, cel de mijlocaș central.

Este un jucător foarte disciplinat, un jucător cu foarte multă calitate și un jucător care, cu mai multă susținere și încredere, ar fi putut să fie un titular de drept la echipa națională.

Motroc, despre Olaru: „Eu unul l-aș fi văzut la o echipă din top 5 campionate din Europa”

Eu unul l-aș fi văzut la o echipă mai puternică, la o echipă din top 5 campionate din Europa absolut.

Mie îmi place foarte mult, e un jucător foarte bun. Dacă știi să scoți din el ce trebuie, eu cred că poate da foarte mult.

(...) E un jucător care a ajuns la o maturitate deplină, cu abilități atât defensive și ofensive. Vine să ajute și din spate. Mie mi-a plăcut tare mult Olaru”, a susținut Florin Motroc, invitat la emisiunea „Poveștile Sport.ro”.

Darius Olaru a debutat pentru Union Saint-Gilloise

Darius Olaru a bifat primele minute în tricoul celor de la Royale Union Saint-Gilloise, oferind două pase decisive într-un meci amical câștigat cu 7-0.

Mijlocașul român în vârstă de 28 de ani a debutat pentru formația belgiană în partida de pregătire disputată împotriva lui Diegem, grupare din liga a patra. Fotbalistul a evoluat pe parcursul primei reprize, timp în care a ieșit în evidență prin două centrări din corner, transformate în goluri de noii săi colegi.

La finalul jocului, antrenorul David Hubert, 38 de ani, a oferit o primă impresie generală despre jucătorii aduși la echipă în actuala perioadă de mercato.

„Sunt încântat de cum se adaptează aici. Cel mai important lucru acum este să reușească să formeze o chimie cu noii lor colegi în timpul meciurilor. Eu îi simt foarte dornici și foarte deschiși să facă asta”, a spus David Hubert, potrivit presei din Belgia.

Meci de pregătire chiar împotriva FCSB-ului

Pentru Darius Olaru urmează o confruntare specială în cadrul cantonamentului de vară. Pe 5 iulie, vicecampioana Belgiei va disputa o partidă de verificare în Olanda, adversara fiind chiar fosta sa echipă, FCSB.

Clubul belgian a plătit 3 milioane de euro pentru transferul mijlocașului evaluat la 4,5 milioane de euro. Mutarea reprezintă prima experiență în afara țării pentru Olaru, care a lăsat în urmă șase sezoane și jumătate petrecute la formația bucureșteană, cu un bilanț de 256 de meciuri, 63 de goluri și 45 de pase decisive.