Fostul mare internațional român a preluat cârma ”nerazzurrilor” la începutul lunii iunie, la doar câteva luni după ce a fost numit ”principal” la Parma, prima sa experiență ca antrenor la nivel de seniori.



Născut la Reșița, Cristi Chivu a bifat până acum 18 apariții pe banca trupei de pe ”Giuseppe Meazza”. Mai mult, antrenorul a înregistrat și o medie de 2,22 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.



Italienii îl iubesc pe Chivu! Postarea lui Inter care spune tot despre antrenorul român



Vineri, la prânz, Inter a publicat pe rețelele social media un montaj cu momentele în care Cristi Chivu s-a bucurat ca un ”nebun” la golurile lui Inter.

