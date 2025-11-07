Italienii îl iubesc pe Chivu! Postarea lui Inter care spune tot despre antrenorul român

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cristian Chivu (45 de ani) a fost un jucător legendar pentru Inter Milano.

Fostul mare internațional român a preluat cârma ”nerazzurrilor” la începutul lunii iunie, la doar câteva luni după ce a fost numit ”principal” la Parma, prima sa experiență ca antrenor la nivel de seniori.

Născut la Reșița, Cristi Chivu a bifat până acum 18 apariții pe banca trupei de pe ”Giuseppe Meazza”. Mai mult, antrenorul a înregistrat și o medie de 2,22 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Italienii îl iubesc pe Chivu! Postarea lui Inter care spune tot despre antrenorul român

Vineri, la prânz, Inter a publicat pe rețelele social media un montaj cu momentele în care Cristi Chivu s-a bucurat ca un ”nebun” la golurile lui Inter.

  • Italienii au inserat și o descriere în limba română: ”Mister Chivu e al nostru” & ”Toată emoția lui Chivu”

Postarea vine la două zile de la meciul lui Inter din Champions League cu Kairat Alamty, încheiat 2-1, care a stabilit și un record absolut pentru gruparea ”nerazzurrilor” la ”masa bogaților”.

Chivu face senzație la Inter! Record absolut la cinci luni de la instalare: ”Pentru prima dată în istorie”

Odată cu meciul câștigat în fața lui Kairat, Inter Milano a ajuns la patru victorii consecutive în noul sezon din Champions League. ”Nerrazzurrii” au mai învins Ajax (2-0), Slavia Praga (3-0) și Royale Union SG (4-0).

Conform OptaPaolo, este pentru prima dată în istorie când Inter bifează patru victorii consecutive în primele lor patru meciuri din cupele europene.

