EXCLUSIV: Negocierile despre care nu s-a stiut nimic: Mitrita, la un pas de revenirea in Liga 1! Detalii nestiute de la negocieri

Alex Mitrita a schimbat echipa chiar inaintea meciului cu Islanda!

New York City a acceptat in mod surprinzator sa-l cedeze imprumut in Arabia Saudita, la Al Ahli, aceeasi echipa unde Nicusor Stanciu a esuat in urma cu un an.

Desi a fost transferat pe o suma uriasa atat pentru Liga 1, cat si pentru MLS, aproape 8 milioane de euro, Mitrita a fost lasat sa plece suspect de usor de la New York. www.sport.ro a aflat cauzele care au dus la ruptura dintra fotbalistul nationalei si clubul detinut de seicii miliardari din Emirate.

Antrenorul norvegian Deila l-a lasta pe banca in 6 meciuri din actualul sezon. Din cele 10 pe care le-a inceput ca titular, Mitrita a fost schimbat in 8! Deila, trecut pe la Celtic si Valerenga, a lasat in mai multe randuri de inteles ca nu e un fan al romanului, pe care nu-l considera potrivit in planul sau tactic. In ultimele doua jocuri, Mitrita a reusit duble cu Inter Miami, echipa lui Beckham, si cu Cincinnati. Decizia despartirii era insa luata in calcul cu mai multe saptamani inainte. Nepotrivirea cu Deila n-a fost singura care a produs plecarea lui Mitrita in Arabia Saudita. Fotbalistul a vrut sa ii fie aproape sotiei inainte ca aceasta sa aduca pe lume primul copil al cuplului. Acesta e motivul pentru care a existat, in mod total surprinzator, chiar varianta unui imprumut la Craiova. Patronul Mihai Rotaru, foarte apropiat de jucator, a incercat sa-l readuca pe Oblemenco macar pentru cateva luni, insa tratativele n-au avut concluzia pe care si-a dorit-o.

La Al Ahli Jeddah, Mitrita e vazut drept un jucator care poate avea un impact identic celui pe care l-a produs un alt jucator cu calitati similare in Arabia Saudita. Al Hilal a dat lovitura cu italianul Giovinco, adus tot din MLS, de la Toronto. Al Ahli isi propune sa se bata pentru campionat cu Razvan Lucescu in noul sezon din Arabia. Campionatul trecut l-a incheiat pe 3, la 22 de puncte in spatele lui Al Hilal.