Enache RUPE PLASELE! :) Impact instant: a marcat la 45 de secunde dupa ce-a intrat in teren! Transformare incredibila: cum arata acum fostul stelist

Gabi Enache a marcat in ultimele doua partide ale lui Partizan, in Serbia.

Cu Vojvodina n-a mai fost titular, asa cum se intamplase miercuri, cu Cukaricki, cand inscrisese primul gol al saptamanii. Enache a profitat insa la maximum de minutele petrecute in teren. Trimis pe gazon abia in minutul 87, Enache a avut nevoie de numai 45 de secunde pentru a puncta in fata Vojvodinei Novi Sad.

Fostul stelist are si un look total schimbat. S-a facut blond! Lui Enache pare sa-i mearga in sfarsit bine, dupa ce antrenorul lui Partizan a decis sa-l foloseasca la mijloc, si nu in banda dreapta a defensivei.