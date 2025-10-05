Man a început să se impună în primul 11 la PSV, a pasat decisiv în meciul cu Excelsior (2-1) din urmă cu două etape, a avut un assist anulat de VAR în duelul din Champions League cu Bayer Leverkusen (1-1), iar la partida cu Zwolle (4-0) de sâmbătă seară a reușit un gol și un assist.

Reacția lui Dennis Man după ce a spart gheața în Olanda și a fost desemnat MVP



După duelul cu Zwolle, Man a vorbit despre progresul său și diferența resimțită între fotbalul italian și cel olandez.



"Primele mele două meciuri la PSV puteau fi mai bune, dar am venit într-o țară nouă, la o echipă nouă, cu noi colegi. Muncesc din greu, încerc să mă îmbunătățesc și îmi cunosc calitățile. Sunt convins că îmi pot ajuta echipa.



E important pentru fiecare jucător să marcheze sau să ofere pase decisive. Sunt fericit că le-am reușit în această seară pe ambele și sper să continui la fel.



Olanda e diferită de Italia, dar sunt foarte fericit aici. Eu și familia mea ne simțim foarte bine.



Meciul din Champions League? Orice tânăr fotbalist visează să ajungă în acest moment. Sunt foarte fericit că am reușit și îmi doresc mai multe astfel de oportunități", a spus Dennis Man, la conferința de presă de după Zwolle - PSV.

După 8 etape din Eredivisie, PSV a strâns 19 puncte și se află pe locul 2, la egalitate cu liderul Feyenoord, care are un meci mai puțin.

Controversa apărută în Olanda după Zwolle - PSV

Saibari a deschis scorul în minutul 23, iar Dennis Man a punctat pentru 2-0 în minutul 40, după o nesincronizare în defensiva gazdelor și o interceptare foarte bună a lui Joey Veerman.

Man a șutat cu stângul și nu i-a dat nicio șansă portarului lui PEC Zwolle. Apoi, Man i-a întors favoarea lui Veerman și a oferit assistul la golul olandezului din minutul 67.

Cu doar câteva minute înainte de golul la care Man a oferit pasa decisivă, a avut loc o controversă majoră. PEC Zwolle a rămas în zece jucători după ce Tristan Gooijer a văzut direct cartonașul roșu din partea centralului Alex Bos pentru o intrare dură asupra lui Veerman.

Jucătorii lui PEC Zwolle au protestat, însă arbitrul și-a păstrat decizia, iar presa olandeză vorbește despre o decizie controversată a arbitrului. Reacțiile fanilor au fost împărțite.

”Public dificil. Nici Veerman nu are vreo vină că un adversar se aruncă spre el ca un nebun”, a scris unul dintre fani pe platforma X, în timp ce alt utilizator s-a arătat indignat de decizia centralului: ”Toată lumea ştie că dacă ar fi fost invers, nu s‑ar fi dat cartonaş roşu”.

