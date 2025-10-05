Saibari a deschis scorul în minutul 23, iar Dennis Man a punctat pentru 2-0 în minutul 40, după o nesincronizare în defensiva gazdelor și o interceptare foarte bună a lui Joey Veerman. Man a șutat cu stângul și nu i-a dat nicio șansă portarului lui PEC Zwolle. Apoi, Man i-a întors favoarea lui Veerman și a oferit assistul la golul olandezului din minutul 67.

Peter Bosz: ”Nu cred că va mai juca prea mult!”



La finalul jocului, Peter Bosz, antrenorul lui PSV Eindhoven, a făcut un anunț important. Pentru că atacanții centrali sunt accidentați, în meciul cu PEC Zwolle, mijlocașul Guus Til a fost folosit vârf.

Chiar dacă a depus mult efort, prestația lui Til nu a fost pe placul tehncianului, care a anunțat că, odată cu revenirea atacanților centrali după accidentare, cel mai probabul Guus Til nu va mai juca prea mult, cel puțin ca atacant central.

”Toți băieții au muncit mult. Și Guus (Til, n.red.) a depus din nou mult efort, mișcându-se frecvent în afara poziției de atacant central. În sine, nu e tocmai stilul care îmi place, dar pentru adversar e extrem de dificil.

Dacă îl urmezi, se creează un spațiu în care alții pot pătrunde. Iar dacă nu îl urmezi, atunci Guus rămâne liber. Când atacanții noștri vor reveni, nu cred că el va mai juca prea mult”, a spus Peter Bosz după meci.

Ce a spus Dennis Man după Zwolle - PSV 0-4

După duelul cu Zwolle, Man a vorbit despre progresul său și diferența resimțită între fotbalul italian și cel olandez.



"Primele mele două meciuri la PSV puteau fi mai bune, dar am venit într-o țară nouă, la o echipă nouă, cu noi colegi. Muncesc din greu, încerc să mă îmbunătățesc și îmi cunosc calitățile. Sunt convins că îmi pot ajuta echipa.



E important pentru fiecare jucător să marcheze sau să ofere pase decisive. Sunt fericit că le-am reușit în această seară pe ambele și sper să continui la fel.



Olanda e diferită de Italia, dar sunt foarte fericit aici. Eu și familia mea ne simțim foarte bine.



Meciul din Champions League? Orice tânăr fotbalist visează să ajungă în acest moment. Sunt foarte fericit că am reușit și îmi doresc mai multe astfel de oportunități", a spus Dennis Man.

