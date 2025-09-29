Rakow Czestochowa, adversara de joi a Universităţii Craiova, în Conference League, a învins-o pe Widzew Lodz cu scorul de 1-0, duminică, în deplasare, într-o partidă din etapa a 10-a a campionatului de fotbal al Poloniei.

Rakow Czestochowa, cu Bogdan Racovițan integralist, victorie în minutul 90+3



Rakow a smuls victoria prin golul francezului Lamine Diaby-Fadiga (90+3).

Fundaşul român Bogdan Racoviţan a fost integralist la Rakow, primind un cartonaş galben în minutul 22.

Universitatea Craiova şi Rakow se vor înfrunta joi, în prima etapă din Conference League, la Sosnowiec, de la ora 22:00.

Legia Varșovia - Pogon Szczecin, meci plin de români



În alt meci, Legia Varşovia, echipă antrenată de românul Edward Iordănescu, a dispus de Pogon Szczecin cu scorul de 1-0, prin golul danezului Mileta Rajovic (4 - penalty).

Poarta oaspeţilor a fost apărată de Valentin Cojocaru, iar în apărare a evoluat un alt român, Marian Huja, care a fost sancţionat cu un cartonaş galben în minutul 35, scrie Agerpres.

Desemnat anul trecut cel mai bun portar nou-venit în Ekstraklasa, Valentin Cojocaru nu a fost luat în calcul de selecționerul de atunci al naționalei României, Edward Iordănescu.

Declarațiile date de Cojocaru înaintea meciului naționalei cu Belarus, 0-0 din preliminariile Euro 2024, nu i-au picat deloc bine lui Iordănescu, care a comentat atunci acuzațiile la conferința de presă:

”Drăguțului jucător îi amintesc un lucru. (...) E un băiat pe care l-am considerat talentat, dar care nu a intrat în circuitul naționalei, nu prea a fost convocat nici înainte să vin eu aici”.

Cojocaru acuzase selecția făcută pe ”pile” la națională, în condițiile în care, spune goalkeeper-ul, el este cel mai bun portar din Polonia, campionat peste cel al României, și nu face gafele pe care le face în schimb titularul dintre buturi de la reprezentativa ”tricolorilor”, referire la Horațiu Moldovan.

Legia lui Iordănescu, doar pe locul 6 în Polonia



În Ekstraklasa, pe primul loc se află Gornik Zabrze, cu 19 puncte (10 jocuri), urmată de KS Cracovia, 18 p (9 j), Korona Kielce, 18 p (10 j), Jagiellonia Bialystok, 18 p (9 j), etc.

Legia se află pe locul 6, cu 15 p (9 j), iar Rakow a urcat pe 9, cu 11 p (9 j).

