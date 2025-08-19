În optimile competiției, Inter Milano va întâlni câștigătoarea dintre Verona și Venezia. Cele două echipe își dau întâlnire în ”16”-imile Coppa Italia sâmbătă, 24 august, de la ora 19:00, într-un meci transmis în direct pe VOYO.



Bookmakerii, categorici: Interul lui Chivu, favorită să câștige trofeul: ”Au toate argumentele”



Bookmakerii susțin că Interul lui Chivu este favorită să câștige trofeul, alături de Juventus. Niciuna dintre cele două nu au ajuns însă în finală în ediția precedentă, câștigată de Bologna, după 1-0 cu AC Milan.



”Nerazzurrii” s-au oprit în semifinale, după ce au pierdut cu AC Milan, scor 1-4 la general. Juventus, în schimb, a fost eliminată din Coppa Italia din sferturi, când Empoli s-a impus cu 4-2 la loviturile de departjare după 1-1 în timpul regulamentar.



”Potrivit caselor de pariuri, principala alternativă la Juventus în cursa pentru Coppa Italia 2026 este Inter. După dezamăgirea pierderii finale Ligii Campionilor, 'nerazzurrii' sunt gata să reînceapă cu energie și ambiție reînnoite.



La cârmă se află Cristian Chivu, fostă legendă a clubului și câștigător al Cupei Italiei ca jucător (una cu Roma în 2007 și două cu Inter, în 2010 și 2011). Setea de revanșă este mare, iar 'nerazzurrii' au toate argumentele pentru a ținti trofeul.



Inter așteaptă să vadă cine, dintre Hellas Verona și Venezia, va avansa în '16'-imi pentru meciul decisiv care va conta pentru un loc în optimi, împotriva 'nerazzurrilor'”, a scris TuttoMercatoWeb.



Pentru Inter urmează debutul în noul sezon din Serie A. Duminică, echipa pregătită de Cristi Chivu (44 de ani) va primi vizita lui Torino pe ”Giuseppe Meazza” de la ora 21:45, în prima etapă.

