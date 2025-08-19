Sverre Nypan (18 ani), transferat de ”cetățeni” în iulie pentru 15 milioane de euro de la Rosenborg, a fost trimis de Pep Guardiola sub formă de împrumut la o altă echipă.
Manchester City l-a trimis pe Nypan la Middlesbrough
Norvegianul care poate juca atât ca mijlocaș, cât și ca atacant, va juca la Middlesbrough, în Championship, și se va bate la promovarea în Premier League în sezonul 2025-2026.
”Sverre Nypan s-a alăturat lui Middlesbrough sub formă de împrumut pentru un sezon. Mult succes, Sverre!”, a transmis Manchester City.
Transferul lui Nypan la Manchester City este un record pentru Rosenborg. Nypan este cel mai scump jucător vândut de club, depășind recordul stabilit de John Carew în sezonul 2000-2001 (8,5 milioane de euro, la Valencia).
În primul meci oficial al lui Manchester City din acest sezon, echipa lui Pep Guardiola acâștigat cu 4-0 pe terenul lui Wolverhampton.
Ce urmează pentru Manchester City
Pentru Manchester City urmează meciul cu Tottenham de sâmbătă, de la ora 14:30. Cele două echipe își dau întâlnire pe ”Etihad” în a doua rundă din Premier League.
La Spurs joacă și Radu Drăgușin, doar că internaționalul român este accidentat. A suferit la începutul anului o ruptură a ligamentului încrucișat anterior și va lipsi până la finalul acestui an.