Sverre Nypan (18 ani), transferat de ”cetățeni” în iulie pentru 15 milioane de euro de la Rosenborg, a fost trimis de Pep Guardiola sub formă de împrumut la o altă echipă.



Manchester City l-a trimis pe Nypan la Middlesbrough



Norvegianul care poate juca atât ca mijlocaș, cât și ca atacant, va juca la Middlesbrough, în Championship, și se va bate la promovarea în Premier League în sezonul 2025-2026.



”Sverre Nypan s-a alăturat lui Middlesbrough sub formă de împrumut pentru un sezon. Mult succes, Sverre!”, a transmis Manchester City.

