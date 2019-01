Echipa din Liga I care pregateste lovitura cu un international U21! Marco Dulca ar putea reveni in Romania, de la Swansea

Daca FCSB e cu ochii pe Pascanu, oltenii au pus ochii pe alt pusti minune: Marco Dulca! Craiova il lasa pe Gardos sa plece!

Marco Dulca joaca la tineretul lui Swansea! Din septembrie e accidentat, dar oltenii il cheama la ei, sa-l puna pe picioare! Tatal lui Marco a fost la Mondial cu Hagi si Popescu, in '98!

Daca vine Dulca, oltenii se despart de Gardos. Stoican il vrea la Iasi.

"N-am cum sa raman, pentru ca nu sunt fericit. Si daca nu ma simt bine intr-un loc, n-are rost sa stau!", spune Gardos.

Oltenii au luat Cupa in 2018, iar in acest an viseaza la event!



"Sa castigam noi trofeele inainte si apoi voi gasi un loc pentru tatuaj", spune Alex Cicaldau.



Tatuajele sunt pasiunea cea mare a lui Cicaldau!

"Am anul si chipul strabunicii mele, care a fost alaturi de mine cand eram foarte mic", mai spune el.