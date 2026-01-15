LIVE TEXT Duel românesc ACUM în Cupa Turciei, rezultat surpriză! Un tricolor este titular chiar la debut

Duel românesc ACUM în Cupa Turciei, rezultat surpriză! Un tricolor este titular chiar la debut
Denis Radu și Dorin Rotariu sunt adversari în Türkiye Kupası.

Denis RaduDorin RotariuEyupsporIgdir FKTürkiye Kupası
Eyupspor - Igdir FK 0-1 (Ozder Ozcan 25)

MIN. 25 GOOOOL Igdir! Divizionara secundă deschide scorul după o fază care a surprins defensiva favoritei din Super Lig. Ozder Ozcan a primit o pasă din propria jumătate de teren, a scăpat singur și a înscris: Eyupspor - Igdir 0-1!

MIN. 24 Fază excelentă construită de Rotariu, care îi pasează în careu lui Ahmet. Turcul este însă blocat de portarul lui Eyupspor.

MIN. 15 Denis Radu, cunoscut mai degrabă ca fundaș dreapta, evoluează mult mai avansat astăzi la Eyupspor, pe postul de mijlocaș ofensiv pe banda dreaptă. Dincolo, Dorin Rotariu este foarte prezent și în defensivă și respinge în corner după un atac periculos al adversarilor. Urmează o foarfecă spectaculoasă a celor de la Eyupspor, pe lângă poarta lui Sinan Bolat, fostul internațional turc de 37 de ani care a jucat în ultimul deceniu în campionatul Belgiei.

MIN. 7 Prima fază periculoasă a meciului îl are în prim-plan pe Dorin Rotariu. Mingea se scurge însă în aut.

MIN. 1 Start de meci!

* Denis Radu (Eyupspor - foto), aflat la debut, și Dorin Rotariu (Igdir FK) sunt titulari.

Echipele de start, cu Denis Radu și Dorin Rotariu titulari

De la ora 14:30, Denis Radu și Dorin Rotariu sunt adversari în Cupa Turciei, în meciul Eyupspor - Igdir FK.

Partida contează pentru etapa a doua a fazei grupelor din Türkiye Kupası, Grupa B.

Dacă Eyupspor este pe locul 17 (penultimul) în Super Lig, Igdir ocupă poziția 8 în 1. Lig, divizia secundă turcă.

Denis Radu abia a ajuns în Super Lig

Fostul internațional de tineret Denis Radu (22 de ani), jucătorul de bandă al celor de la Petrolul Ploiești, a părăsit stagiul de pregătire din Antalya pentru a se alătura formației Eyupspor, ocupanta locului 17 în prima ligă turcă, sub formă de împrumut până la vară.

Denis Radu poate acoperi întreaga bandă, atât în dreapta cât și în stânga. 

”Bine ai venit la Eyupspor, Denis Răzvan Radu!

Echipa noastră l-a transferat pe Denis Răzvan Radu sub formă de împrumut de la Petrolul Ploiești până la finalul acestui sezon.

Îi urăm bun venit noului nostru transfer Denis Răzvan Radu și îi urăm un sezon plin de împliniri în tricoul violet-galben”, a transmis clubul din Super Lig.

