Eyupspor - Igdir FK 0-1 (Ozder Ozcan 25)

MIN. 25 GOOOOL Igdir! Divizionara secundă deschide scorul după o fază care a surprins defensiva favoritei din Super Lig. Ozder Ozcan a primit o pasă din propria jumătate de teren, a scăpat singur și a înscris: Eyupspor - Igdir 0-1!

MIN. 24 Fază excelentă construită de Rotariu, care îi pasează în careu lui Ahmet. Turcul este însă blocat de portarul lui Eyupspor.

MIN. 15 Denis Radu, cunoscut mai degrabă ca fundaș dreapta, evoluează mult mai avansat astăzi la Eyupspor, pe postul de mijlocaș ofensiv pe banda dreaptă. Dincolo, Dorin Rotariu este foarte prezent și în defensivă și respinge în corner după un atac periculos al adversarilor. Urmează o foarfecă spectaculoasă a celor de la Eyupspor, pe lângă poarta lui Sinan Bolat, fostul internațional turc de 37 de ani care a jucat în ultimul deceniu în campionatul Belgiei.

MIN. 7 Prima fază periculoasă a meciului îl are în prim-plan pe Dorin Rotariu. Mingea se scurge însă în aut.

MIN. 1 Start de meci!

* Denis Radu (Eyupspor - foto), aflat la debut, și Dorin Rotariu (Igdir FK) sunt titulari.

