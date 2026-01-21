OUT! Pleacă din Superliga și semnează cu altă echipă din România

Konstantinos Doumtsios nu mai intră în planurile lui Eugen Neagoe și va continua în fotbalul românesc, dar la nivelul Ligii 2.



Venit în vară, liber de contract, de la Den Bosch, Doumtsios a intrat rapid în dizgrația antrenorului ploieștenilor. Nu a fost folosit nici măcar un minut în cantonamentul din Antalya și nu a prins lotul la meciul cu Universitatea Craiova.



Ruptura a fost confirmată chiar de Eugen Neagoe, după umilința suferită pe teren propriu, 0-4 cu Universitatea Craiova, în etapa a 22-a. Tehnicianul a explicat deschis că nu este mulțumit de randamentul grecului.



„Nu l-am luat în lot. De când am venit aici, nu mi-a plăcut randamentul lui. I-am spus și lui, e foarte greu să mă bazez pe el. Dacă marca vreo 10 goluri până veneam eu, era altceva”, a declarat Neagoe.

