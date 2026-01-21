Konstantinos Doumtsios nu mai intră în planurile lui Eugen Neagoe și va continua în fotbalul românesc, dar la nivelul Ligii 2.
Venit în vară, liber de contract, de la Den Bosch, Doumtsios a intrat rapid în dizgrația antrenorului ploieștenilor. Nu a fost folosit nici măcar un minut în cantonamentul din Antalya și nu a prins lotul la meciul cu Universitatea Craiova.
Ruptura a fost confirmată chiar de Eugen Neagoe, după umilința suferită pe teren propriu, 0-4 cu Universitatea Craiova, în etapa a 22-a. Tehnicianul a explicat deschis că nu este mulțumit de randamentul grecului.
„Nu l-am luat în lot. De când am venit aici, nu mi-a plăcut randamentul lui. I-am spus și lui, e foarte greu să mă bazez pe el. Dacă marca vreo 10 goluri până veneam eu, era altceva”, a declarat Neagoe.
OUT! Pleacă din Superliga și semnează cu altă echipă din România
Deși mai are un an și jumătate de contract cu Petrolul, Doumtsios va fi împrumutat, cel mai probabil, la Chindia Târgoviște.
Din informațiile site-ului nostru, clubul din Liga 2, aflat pe locul 7, la două puncte de zona play-off, s-a înțeles deja de principiu atât cu jucătorul, cât și cu gruparea ploieșteană.
Mai mult, sursele Sport.ro indică faptul că vârful grec ar fi încântat de potențiala mutare. Despre acest subiect a scris și site-ul Prosport.
Cotat la 250.000 de euro pe Transfermarkt, Doumtsios a bifat 20 de meciuri pentru Petrolul, cu un gol și un assist.
În carieră a mai evoluat la Iraklis, Panserraikos, Doxa Dramas, Levadiakos, Top Oss sau Venlo, iar singurul trofeu din palmares este titlul din liga a doua a Greciei, câștigat în sezonul 2021/2022.