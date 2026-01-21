Nenad Koteski a marcat golul victoriei în ultimele clipe, după ce Daniel Stanciuc adusese egalarea pentru „tricolori”. România încheie grupa fără punct, după eșecuri cu Portugalia (34-40) și Danemarca (24-39).



Reacția lui George Buricea după ce România a fost învinsă în ultima secundă de către Macedonia de Nord



La întoarcerea în țară, selecționerul George Buricea a comentat pentru PRO TV și Sport.ro, chiar din aeroport, parcursul naționalei.



„Experiența e frumoasă, mă întorc acasă cu foarte multe lucruri pozitive. Nu am câștigat niciun meci, am fost foarte aproape la ultimul – o primă repriză superbă cu o campioană olimpică și experiența din seara aceea nu o voi uita niciodată. Să auzi 15 mii de danezi care cântă… a fost superb.



Suntem dezamăgiți de meciul cu Macedonia, pentru că măcar egal ar fi fost un scor corect. Ne-au dat gol în ultima secundă. Este cel mai oribil lucru care i se poate întâmpla unui antrenor sau unei echipe. Ne-a lipsit foarte mult Cristi Ghiță în acest meci. S-a simțit enorm, într-o luptă cu Macedonia – o echipă de nivelul nostru.



Nu am putut decât să mulțumesc jucătorilor pentru luna petrecută împreună, pentru efort. Nu îi pot bănui că nu au dat tot ce au putut din ei, dar din păcate atât s-a putut. Sunt supărat și pe 3-4 mingi care au fost date către ei și care au contat în economia acelui joc. Poate să spună cine ce vrea, am văzut meciul de 3 ori în reluare și sunt niște decizii foarte importante la 22-22, când mai erau 3 minute...”, a spus George Buricea pentru PRO TV și Sport.ro.

