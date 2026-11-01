Un agent din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ a câştigat locul al patrulea la Campionatul Mondial de Skanderbeg, desfăşurat la finalul lunii trecute în India. Acesta a concurat la categoria peste 110 kilograme.

Un poliţist din Neamţ a câştigat locul al patrulea la Campionatul Mondial de Skanderbeg, desfăşurat în India, la categoria 110+ kilograme

Agentul de poliţie Cosmin-Gabriel Lupu din cadrul IPJ Neamţ, Secţia nr. 3 Poliţie Rurală Săbăoani, s-a clasat al patrulea la categoria sa la Campionatul Mondial de Skanderbeg, desfăşurat zilele trecute în India.

"În perioada 28-30 octombrie, acesta a participat la Campionatul Mondial de Skanderbeg, desfăşurat în India, unde a reprezentat cu mândrie România şi a obţinut un rezultat deosebit, clasându-se pe locul al IV-lea, mondial la categoria 110+kg. În spatele acestei performanţe se află numeroase ore de antrenament, sacrificii, perseverenţă şi dorinţa permanentă de a deveni mai bun. Îmbinarea unei cariere solicitante cu sportul de performanţă nu este deloc uşoară şi presupune o bună organizare, multă voinţă şi o motivaţie puternică", transmit, duminică, oficialii IPJ Neamţ.

news.ro.