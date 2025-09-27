Hagi a jucat ultimul meci pentru Rangers pe 4 mai, iar ulterior s-a despărțit de formația scoțiană, având în vedere că înțelegerea sa a ajuns la final. Internaționalul român a așteptat multă vreme pentru a semna cu o altă echipă, a ratat pregătirea de vară, iar în cele din urmă a ales Alanyaspor, formație din prima ligă a Turciei la care a strâns deja 3 jocuri.

Legia Varșovia dezvăluie că Ianis Hagi și-ar fi dorit un contract cum polonezii "nu au mai oferit"



Una dintre echipele cu care Ianis Hagi s-a aflat în discuții a fost Legia Varșovia. Edi Iordănescu a insistat pentru aducerea fiului "Regelui", însă mutarea a picat din cauza pretențiilor financiare ale jucătorului.



Michal Zewlakow, directorul sportiv de la Legia Varșovia, dezvăluie într-un interviu pentru presa poloneză că Ianis Hagi și-ar fi dorit un contract "cum nu a mai fost văzut" până acum la clubul din Ekstraklasa.



"Antrenorul (n.r - Edi Iordănescu) a spus că Ianis Hagi este un jucător excelent, dar că a avut recent probleme și că a ratat pregătirea. Dacă pretențiile financiare ale lui Hagi ar fi fost mai reduse, cred că ar fi fost la capacitate maximă în două luni și ne-ar fi ajutat.



Totuși, a fost o diferență semnificativă între așteptările sale și posibilitățile noastre. Și-ar fi dorit un contract cum la Legia probabil nu a mai fost văzut. Iar la acesta trebuie adăugate și costurile cu impresarul. A fost vorba de o sumă considerabilă", a spus Michal Zewlakow, într-un interviu pentru Weszlo, citat de Fakt.

Ianis Hagi, introdus pe finalul partidei Alanyaspor - Galatasaray 0-1



Cu Gică Hagi în tribună, Ianis Hagi a intrat vineri seară în minutul 71 al partidei cu Galatasaray și a adunat 25 de minute pe teren.



Meciul a fost decis de golul marcat de Mauro Icardi în minutul 23, dar turcii au remarcat că Ianis Hagi a adus ceva pozitiv în jocul lui Alanyaspor.



Ianis Hagi a recunoscut că meciul cu Galatasaray a fost un duel dificil, dar a fost mulțumit de prestația echipei. Mijlocașul român a punctat și faptul că s-a bucurat de prezența tatălui său în tribună.



„Am reuşit să avem o prestaţie foarte bună. Am avut 22 de ocazii. Am jucat împotriva campioanei en-titre, a fost un meci dificil.



Am vrut să arătăm cine e Alanyaspor. Desigur, o astfel de prestaţie fără puncte nu e de ajuns, aveam nevoie şi de victorie.



A fost o ocazie foarte specială pentru mine şi pentru familia mea. Am avut parte de nişte ani minunaţi în Istanbul (n.r. oraşul în care Ianis Hagi s-a născut), iar tatăl meu a avut foarte mare succes aici.



Mă bucură să îl am pe tatăl meu în tribune şi să mă vadă cum joc. M-a urmărit încă de când eram mic şi sper că va continua să o facă până mă voi retrage”, a spus Ianis Hagi, la finalul partidei cu Galatasaray.

