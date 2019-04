DEZASTRU pentru George Puscas! Palermo risca sa ajunga in Serie C: scenariul care poate distruge bucuria posibilei promovari in Serie A

Palermo poate ajunge in Serie A, dar bucuria poate disparea imediat.

Palermo, echipa la care joaca George Puscas, se lupta in acest sezon pentru promovarea in Serie A, insa echipa poate ajunge in liga a treia din Italia.

Clubul este investigat pentru nereguli contabile si de management. Daca Procuratura Federala o gaseste vinovata pe Palermo, echipa poate atrage sanctiuni uriase: nu va putea juca in Serie A in cazul in care va promova si ar putea ajunge in Serie C, scrie Gazzetta dello Sport.

Maurizio Zamparini, fostul presedinte al clubului, este acuzat ca ar fi falsificat situatia datoriilor lui Palermo, in caz contrar, echipa nu ar fi putut fi inregistrata in campionat.

Prima infatisare in aceasta ancheta are loc pe 10 mai.

Romanul a contribuit la reusita care a salvat un punct pentru Palermo si o tine in cursa pentru promovare

George Puscas a dat o pasa decisiva senzationala in Livorno 2-2 Palermo.

Palermo, echipa lui George Puscas, a scos un 2-2 la Livorno. George Puscas a dat o pasa decisiva in minutul 89, iar macedoneanul Trajikovski a marcat.

Palermo a condus cu 1-0 dupa golul marcat de un alt macedonean, Nestorovski, in minutul 41. Livorno a intors, insa, scorul prin Diamanti si Raicevic, in minutele 74 si 82. Sicilienii au egalat pe final.

Palermo si-a schimbat antrenorul in aceasta saptamana, Delio Rossi fiind numit la carma echipei la care joaca si George Puscas.

Palermo are 58 de puncte si ocupa locul 3 in Serie B. Lecce are 60 puncte, iar Brescia 63.

Primele doua locuri promoveaza direct, iar formatiile de pe pozitiile 3-8 vor juca un Play Off pentru promovare.