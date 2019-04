ULTIMA ORA | Puscas, out din lotul lui Palermo! Italienii scriu ca atacantul "a comis-o", antrenorul sau a explicat motivul

Internationalul roman George Puscas (22 de ani) nu face parte din lotul lui Palermo pentru meciul cu Hellas Verona.

George Puscas este unul dintre cei mai importanti oameni ai lui Palermo, formatie aflata in cursa catre promovarea in Serie A. El a marcat de 8 ori in 26 de partide si este al doilea golgheter, dupa macedoneanul Nestorovski, cu 10 reusite stagionale.

Un fotbalist important pentru echipa aflata pe locul 3 in Serie B, dupa Brescia si Lecce, Puscas nu va juca, insa, in meciul cu Hellas Verona. El a fost lasat in afara lotului de antrenorulRoberto Stellone.

Corriere: "A fost scos din lot pentru ca a intarziat"



Corriere dello Sport scrie ca George Puscas a fost pedepsit de antrenorul Roberto Stellone pentru ca a intarziat la antrenament si a ajuns la 12:40, cand colegii sai terminau deja sedinta de pregatire!

Stellone: "S-a simtit foarte rau, de aia nu va juca"



De cealalta parte, antrenorul Roberto Stellone a vorbit astazi in cadrul unei conferinte de presa. El a declarat ca George Puscas s-a simtit foarte rau in ultimele zile.

"A fost bolnav, a avut dureri foarte puternice de stomac si de aia a ajuns tarziu la antrenament. Nu exista niciun caz cu Puscas, nu are rost sa vorbim despre asa ceva", a spus tehnicianul.