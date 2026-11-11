Ederson este, fără doar și poate, unul dintre cei mai respectați portari din ultimul deceniu. Cu echipe precum Benfica sau Manchester City în CV, brazilianul a trimis un filmuleț deosebit unui jucător român.

Ederson, mesaj deosebit pentru un jucător de la Progresul Spartac

În prezent legitimat la Fenerbahce, Ederson a surprins pe toată lumea prin ultima sa apariție. Mai exact, portarul, prin prisma sărbătorii Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril, i-a urat „la mulți ani” lui Criciu Rareș Mihai.

Tânărul jucător este legitimat la Progresul Spartac, club la care evoluează pentru grupa U17. Revenind la Ederson, brazilianul s-a filmat în timpul urării, spunându-i doar vorbe de bine lui Criciu Mihai.

„Hei, Rareș! Sper că ai o zi de naștere frumoasă. Dumnezeu să îți binecuvânteze viața! Să continui să îți urmărești visele. Muncește mult, rămâi puternic și bucură-te de ziua aceasta! Ne auzim curând!”, s-a arătat în mesajul lui Ederson.

Postarea a fost făcută publică de către Progresul Spartac U17, alături de mesajul: „De Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, îi urăm La mulți ani lui Craiciu Rareș Mihai, numărul 54 al echipei noastre!

Ederson, portarul lui Fenerbahçe și fostul portar al lui Manchester City, îi transmite lui Rareș un mesaj special de „La mulți ani”!

La mulți ani și tuturor celor care își sărbătoresc astăzi ziua numelui!”.