Fundașul român vrea să prindă minute până la barajul pentru Cupa Mondială din luna martie, iar de transferul său se interesează mai multe echipe.

RB Leipzig a început negocierile cu Tottenham

Tottenham nu s-ar opune mutării, dar își dorește să îl vândă definitiv pe internaționalul român. Recent, s-a scris că AS Roma ar fi favorită pentru semnătura lui Drăgușin, însă clubul din capitala Italiei a făcut o ofertă pentru un împrumut cu opțiune de cumpărare.

Englezii nu sunt de acord cu această propunere și sunt deciși să aștepte oferte. Florin Manea a dezvăluit că AS Roma nu este singura echipă interesată de Drăgușin, iar, în ultimele ore, ar fi intrat pe fir încă un club.

Anunțul agentului coincide cu informațiile apărute în Italia cu privire la o ofertă înaintată de Napoli pentru fundașul român. TuttoMercatoWeb susține însă că RB Leipzig a început negocierile cu Tottenham.

Germanii s-au oferit să îl transfere definitiv pe internaționalul român, iar italienii susțin că ”mingea este în terenul lui Drăgușin”, care, în momentul de față, ar prefera o revenire în campionatul Italiei, pe care îl cunoaște foarte bine.

Totuși, italienii spun că RB Leipzig îi oferă lui Radu Drăgușin un pachet salarial mai ofertant: ”Leipzig are argumente solide pentru a-l convinge pe Drăgușin, inclusiv condițiile/pachetul oferit”.

Ce a spus Florin Manea despre viitorul lui Radu Drăgușin

”Nu știu să fi picat nimic deocamdată cu AS Roma. Încă așteptăm, vorbim cu Radu, analizăm. Normal, este păcat, asta este calea pe care trebuie să o luăm, el trebuie să joace, nu poate să piardă timpul în această perioadă. Contează foarte mult și echipa națională, vrea să aibă cât mai multe meciuri până în martie, când vom evolua cu Turcia.

Să vinzi un jucător la aceiași bani după un an în care a stat pe bancă, aceiași bani pentru care a fost transferat de Tottenham în vârf de formă e ceva senzațional. Egalezi cel mai mare transfer din istoria României cu un jucător care a stat un an out.

S-ar putea să găsim o echipă care să dea aceiași bani pe el, că o fi Roma, că o fi nu știu cine. Sunt mai multe echipe din mai multe campionate. Azi a apărut una nouă. M-au sunat că vor să își prezinte și ei oferta. Datoria mea e să le iau pe toate, să i le prezint lui Radu și împreună să decidem unde este mai bine pentru cariera lui.

Termenul limită e atunci când se închide perioada de transferuri, dar ne dorim să se întâmple cât mai repede. Nu suntem aproape de nimic, trebuie să analizăm bine, e un pas important. Eu zic că mai mult de 50 la sută va pleca. De plecat, pleacă, dar pentru mine e uimitor că avem atât interes și, totuși, el a stat un an de zile. Nu i-a scăzut cota deloc, oricărui alt jucător i-ar fi scăzut cota”, a spus Florin Manea la Digisport.

