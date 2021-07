Andrei Dumiter i-a dat ignore lui Gigi Becali! "Am zis ca nu este cazul sa vorbesc cu dansul". Atacantul a explicat de ce a refuzat sa semneze cu FCSB

Desi are doar 22 de ani, Andrei Dumiter este un fotbalist curajos. Atacantul a refuzat sa semneze cu FCSB, desi oficialii clubului Sepsi Sfantu Gheorghe erau dispusi sa-l lase sa plece la echipa lui Gigi Becali.

"Cred ca am luat decizia buna. Nu-mi pare rau ca n-am mers acolo! Am stat si m-am analizat. Mi-am dat seama ca mai benefic este pentru mine sa continui la Sfantu Gheorghe", a declarat Andrei Dumiter, potrivit gsp.ro.

Atacantul lui Sepsi Sfantu Gheorghe a dezvaluit cum a aparut interesul celor de la FCSB pentru el: "Discutii au fost inainte de meciul cu Viitorul, atunci au inceput. Dar la mine nu ajunsese nimic, doar stiam ca m-ar vrea si cam atat. Mi-am vazut de treaba mea. Cu o zi inainte sa plec in vacanta am aflat ca se intelesera cluburile intre ele. Mai ramanea doar sa accept eu. Am fost aproape sa semnez, recunosc! Nu vazusem contractul, am stat sa ma gandesc si am refuzat. Nu stiam nimic din contract, doar salariul si durata. Insa am refuzat".

Andrei Dumiter a marturisit ca nu a vrut sa discute cu Gigi Becali: "Cand a vrut sa vorbeasca cu mine, deja luasem decizia si am zis ca nu mai este cazul sa vorbesc cu dansul".