Ioan Ovidiu Sabău a făcut dezvăluirea imediat după meci! Transferul anunțat

Ioan Ovidiu Sabău a anunțat că U Cluj va mai aduce un jucător în următoarele zile.

U Cluj s-a impus cu 1-0 în fața Unirii Slobozia, într-un meci din etapa a opta a Superligii. Partida a putut fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Dan Nistor în minutul 54, în urma unei devieri a lui Atanas Trică.

Ioan Ovidiu Sabău a vorbit despre problemele pe care le-a avut echipa sa în duelul cu Unirea Slobozia.

Antrenorul lui U Cluj a anunțat că formația sa își dorește să mai aducă un atacant, după ce l-au cedat pe Thiam la FCSB.

„Un teren greu, a fost foarte cald. O victorie care ne dă încredere, stare bună atunci când începem săptămâna viitoare antrenamentele. Avem de lucrat la ce înseamnă încrederea, asumarea în anumite zone. Atunci când pierzi intervine crisparea, teama de a nu greși. Astea se rezolvă atunci când ești dispus să înveți, putem progresa.

Gertmonas e unul dintre primii portari din campionat, dar ești forțat de regulă. Astăzi a intrat Trică, s-a bătut destul de mult cu adversarii, dar e tânăr. Dacă își dorește să ajungă fotbalist, noi suntem aici să-l ajutăm să crească. A avut câteva momente în care putea să plece pe mingile deviate. Se vede că îi lipsește încrederea, ritmul, s-a sufocat în unele momente.

Atunci când jucătorii sunt pregătiți din punct de vedere, se creează niște automatisme. Trebuie să fim mai rapizi când trebuie să pasăm. Mai există momente în care suntem crispați, dar eu sunt mulțumit, vreau să-i felicit pe jucători. Vom fi pregătiți pentru meciul cu Rapid.

Cei din conducere se preocupă să mai găsească un atacant. Am considerat că trebuie să mai căutăm un jucător de careu.

Vreau să felicit antrenorii celor două echipe (n.r .FCSB și Universitatea Craiova), ne reprezintă, fac cinste fotbalului românesc și le doresc succes. Nu va fi ușor, dar este o experiență pentru ambele echipe”, a declarat Sabău.

Victoria lui U Cluj din această etapă i-a urcat pe ardelenei pe locul șase în Superliga, în timp ce Unirea Slobozia a căzut pe poziția a opta.

