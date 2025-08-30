Oficialul a identificat principalul motiv al înfrângerii: evoluția excelentă a portarului advers.



Partida disputată la Clinceni, pe un teren sub orice critică, a fost decisă de o reușită a veteranului Dan Nistor, în minutul 54. Chiar dacă echipa sa nu a reușit să marcheze, Vlădoiu consideră că rezultatul este mincinos, punând eșecul pe seama ghinionului și a intervențiilor portarului lituanian Gertmonas.



"Ne-am dorit foarte mult să nu pierdem, băieții au dat totul, dar ne-a lipsit golul. Am avut câteva ocazii clare, portarul lor a fost într-o zi de grație", a spus Vlădoiu la finalul meciului.



Tehnicianul a recunoscut eroarea de la faza golului primit, dar a lăudat organizarea echipei, pregătită în detaliu alături de Andrei Prepeliță. "Am greșit la golul primit, dar în rest a fost un meci echilibrat. Am stat bine organizați. Nu a fost ziua noastră, îi felicit pe adversari pentru victorie. Îmi pare rău, am avut o săptămână grea și știu cât și-au dorit băieții să nu pierdem", a adăugat el.



Se anunță întăriri și cantonament



Vlădoiu a transmis un mesaj optimist pentru viitor și a dezvăluit că lotul se va întări în perioada următoare. Oficialul a anunțat că două transferuri au fost deja realizate.



"Sperăm să integrăm și jucătorii noi veniți, cei doi. Sunt semnați. De marți intrăm în cantonament pentru 5 zile. Cei care sunt mai puțin pregătiți vor avea șansa să ajungă la nivelul celorlalți și, cu siguranță, vom fi mai puternici. Suntem fericiți că a revenit și Dorobanțu după accidentare. Cred că ne vom prezenta mult mai bine la următorul meci", a încheiat Jean Vlădoiu.