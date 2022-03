Deian Sorescu, alături de dinamoviști: ”Mă bucur că am putut să le port tricoul”

Ajuns la Rakow, locul doi din Polonia, Sorescu nu a uitat de unde a plecat și a recunoscut că păstrează legătura cu foștii săi colegi, pe care îi susține în continuare.

„(n.r. despre relaţia cu foştii colegi) Am ţinut-o şi o să o ţin în continuare pentru că au fost 4 ani. Eu unul îmi amintesc de ei şi cu bune şi cu rele şi mă bucur că am putut să port un tricou ca al lui Dinamo şi mă bucur că am reuşit să îmi fac relaţii de prietenie cu anumiţi jucători. (n.r. despre Uhrin) Nu mă aşteptam pentru că ştiam situaţia actuala a echipei.

(n.r. despre baraj) Cu siguranţă cred că se pot salva sau pot evita chiar şi barajul, dar rezultatele nu îmi dau dreptate. Nu vreau decât să am încredere şi să merg pe mâna băieţilor pentru că cu siguranţă vor reuşi să scoată echipa”, a declarat Deian Sorescu pentru telekomsport.ro.

Deian Sorescu a scăpat de coșmarul de la Dinamo

Fotbalistul de 24 de ani a fost mult timp unul dintre liderii lui Dinamo, iar după o perioadă mai dificilă a prins transferul în Polonia, la Rakow, locul doi din Ekstraklasa, echipă la care mai evoluează și Bogdan Racovițan.

Chiar dacă a scăpat de Dinamo, Deian Sorescu nu a uitat suferințele prin care a trecut la echipa din Ștefan cel Mare și este alături de colegii săi, în cursa spre salvarea de la retrogradare, fiind sigur că echipa va trece cu brio peste barajul de menținere.

Pentru Dinamo, fostul căpitan al echipei a evoluat în 134 de meciuri, marcând 29 de goluri și oferind 26 de pase de gol. SSU Poli Timișoara (39 de meciuri/14 goluri) și ACS Poli Timișoara (10/0) sunt celelalte echipe din CV-ul fotbalistului cu cinci selecții în echipa națională.