Drama handbalistei ucrainence care joacă în România: „Tatăl vitreg îmi dădea mâncare pentru câini!” Războiul a traumatizat-o 

În urmă cu o lună, Vladimir Putin (69 ani) a recunoscut independența regiunilor Doneţk şi Lugansk și a decis să invadeze Ucraina. Iar de atunci, pe teritoriul țării noastre vecine este un război care s-a soldat cu peste 20.000 de morți.

Yaroslava Burlachenko (29 ani) a mărturisit că a trăit un șoc, care se resimte încă și acum, atunci când a auzit că liderul de la Kremlin a atacat Ucraina. În acea zi, handbalista de la Minaur Baia Mare avea meci, dar toate gândurile erau îndreptate către familia ei.

„În acea zi, chiar am vrut să mă duc în Ucraina. Am avut patru zile libere și m-am gândit să mă duc pentru o zi la Kiev. Soțul meu era acolo, voiam să ne întâlnim, să îmi văd familia. În ultima clipă, m-am răzgândit și dimineața m-am trezit cu mesaje că a început războiul. Nu-mi venea să cred. Primele două zile, am fost pur și simplu blocată, șocată. Nu-mi dădeam seama ce se întâmplă în jurul meu. Îmi era indiferent. După primele două zile, deși am vorbit constant cu soțul și cu rudele, mi-am dat seama că le transmit o panică mai mare decât simt ei. Am început să caut tot felul de idei despre cum aș putea să-i ajut.

Soțul meu e specialist în recuperare sportivă, a lucrat și el la Minaur. Stătea cu o prietenă și cu o familie. A doua zi, am găsit cinci bilete pentru ei toți și au venit la Solotvino, apoi au trecut granița la Sighet”, a declarat Yaroslava Burlachenko pentru gsp.

Pivotul de la Minaur Baia Mare a mărturisit că mama și frații săi nu doresc să plece din Ucraina. Mai mult, pentru a apăra Kievul ajută la fabricarea cocktailurilor Molotov.

Burlachenko: „A rămas un sigur magazin unde prețurile au crescut incredibil!”

„Chiar ieri am vorbit cu mama la telefon și în timpul discuției am auzit o explozie destul de mare. Zgomotul a fost destul de tare. Când vorbesc cu ea, o simt că e speriată. La fel și cu rudele mele. Mama îmi zice: 'Da, ne e frică, dar ne rugăm la Dumnezeu să ne salveze și să ne ocrotească. Să sperăm că se va termina mai repede nebunia, ne-am săturat'. Se tem pentru copii. Mai am doi frați și o soră. Sunt speriați. Le-am zis să aibă copii făcute după documente, au numărul meu de telefon, trebuie să mă sune dacă se întâmplă ceva. Nu se știe ce se poate întâmpla de la o zi la alta, poate va fi nevoie să fugă și ei. Deja, ieri au fost explozii în zona în care locuiesc.

Magazinul de lângă blocul lor s-a închis, a rămas un singur magazin unde prețurile au crescut incredibil. De exemplu, prețul la hrișcă a crescut de la 14 grivne la 35 de grivne (n.r. - paritatea este de 29 de grivne la un euro). Mai mult decât dublu. Nu poate să se ducă la alte magazine aflate mai departe pentru că e periculos să meargă pe străzi. I-am zis că nu contează de ce are nevoie, să mă sune și îi trimit bani. Încă pot fi trimiși bani. Mama are acces și la cardul meu, dar nu se prea pricepe să umble pe internet. O ajută frații mei mai mici. Oricum, președinte a făcut apel la comercianți să nu exagereze cu prețurile. Trebuie să ne ajutăm, nu să profităm de pe urma războiului.

Mai sunt frații mei acolo, au 24, respectiv 21 de ani. Unul dintre ei a devenit tată, i s-a născut un copil pe 13 martie. Când îi întreb despre ce se întâmplă, toți îmi zic că astea nu sunt lucruri de povestit la telefon. Înțeleg că sunt foarte mulți doritori care vor să apere Kievul, iar acum nu mai primesc trupe noi. Foarte mulți sunt în rezervă. Frații mei mi-au dat de înțeles că ajută să se fabrice cocktailuri Molotov”, a precizat Yaroslava Burlachenko.

Cu mult înainte ca războiul să înceapă în Ucraina, handbalista a trăit momente cumplite pe vremea când era adolescentă din cauza tatălui vitreg, care nu se ocupa de ea și îi oferea aceeași mâncare pe care o primea și câinele.

Burlachenko: „Cu tatăl vitreg am avut cele mai mari probleme”

„Eu am plecat la 13 ani de acasă. Am avut o copilărie foarte fericită până a murit bunica mea. Ea m-a crescut, datorită ei am fost foarte activă și aveam notele cele mai bune, am participat la olimpiade. La școală mi s-a spus că sunt o fată sclipitoare. Când a murit bunica, am rămas cu mama, cu soțul ei și cu doi frați mai mici. Mama lucra zilnic și nu prea a avut grijă de mine.

Cu tatăl vitreg am avut cele mai mari probleme. Nu ne-am înțeles deloc. După moartea bunicii, am stat doi ani cu ei, apoi n-am mai suportat și am plecat pur și simplu de acasă. Am stat patru ani la liceul sportiv, am fost una din cele mai bune jucătoare, apoi m-a transferat Universitatea Podatkova. După patru ani, am ajuns la Galați. Mama mă tot suna și îmi zicea că are probleme cu soțul.

Nu vorbeam cu nimeni despre ce se întâmpla cu mine. M-am îngrășat foarte mult pentru că acasă nu prea mâncam. Soțul mamei nu-mi dădea de mâncare. Ea era însărcinată cu sora mea, a plecat la maternitate, iar eu am rămas acasă cu el și cu doi frați mai mici. El mă punea să le pregătesc de mâncare, dar mie îmi dădea o ciorbă pe care o făcea pentru câini. Când am ajuns la liceul sportiv, în primul an m-am îngrășat 15 kilograme. Puteam să mănânc pe săturate. M-a ajutat foarte mult antrenoarea mea de atunci. Mi-a devenit ca a doua mamă”, a precizat pivotul lui Minaur Baia Mare.