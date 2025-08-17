GALERIE FOTO Debutul lui Dennis Man la PSV, amânat! Peter Bosz l-a trimis la încălzire, însă românul mai așteaptă

Debutul lui Dennis Man la PSV, am&acirc;nat! Peter Bosz l-a trimis la &icirc;ncălzire, &icirc;nsă rom&acirc;nul mai așteaptă Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

PSV Eindhoven, noua echipă a lui Dennis Man, a obținut o nouă victorie în Eredivisie, însă fără vreo contribuție din partea internaționalului român.

TAGS:
Dennis ManPSV EindhoventwenteEredivisiePeter Bosz
Din articol

Dennis Man (26 de ani), sosit la Eindhoven în startul acestei săptămâni, a fost rezervă neutilizată în Twente - PSV 0-2, meci care s-a jucat duminică după-amiază, în runda a doua din Eredivisie.

Dennis Man, rezervă neutilizată în Twente - PSV 0-2. Debutul se amână

Cele două extreme alese de antrenorul Peter Bosz au fost veteranul croat Ivan Perisic (36 de ani), în dreapta, și tânărul Ruben van Bommel (21 de ani), fiul lui Mark van Bommel, în stânga.

PSV a deschis scorul încă din minutul 7. După o centrare din flancul drept a lui Sergino Dest, fundașul Max Bruns a încercat să respingă, însă și-a trimis mingea în propria poartă.

Campioana din Eredivisie, care l-a pierdut în prima repriză pe vârful de atac Alassane Plea, accidentat la genunchi, a făcut 2-0 în minutul 54. Jerdy Schouten a majorat avantajul lui PSV cu un șut din marginea careului.

Dennis Man a fost surprins la încălzire în debutul actului secund, dar nu s-a numărat printre jucătorii introduși de Peter Bosz. De altfel, PSV a efectuat doar trei schimbări, una dintre ele fiind provocată de accidentarea lui Plea.

  • Man twente psv 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Dennis Man ar putea debuta împotriva lui Groningen

"Man ne poate ajuta și el, însă nu poate juca încă 90 de minute. În ceea ce privește intensitatea antrenamentelor, Man nu s-a antrenat suficient în comparație cu ceilalți, însă calitățile lui sunt vizibile la antrenamente. Vom vedea dacă va reuși să le arate și în timpul meciurilor", spunea Peter Bosz, înaintea jocului cu Twente.

Dennis Man ar putea debuta etapa următoare la PSV, când campioana primește vizita lui Groningen, sâmbătă, de la ora 19:45, în runda a treia din Eredivisie.

  • PSV are 6 puncte după primele două etape din Eredivisie, la fel ca NEC Nijmegen, Feyenoord și Zwolle.
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Premierul Ilie Bolojan, despre situația economică a României: ”Mai bine le spui oamenilor adevărul”
Premierul Ilie Bolojan, despre situația economică a Rom&acirc;niei: &rdquo;Mai bine le spui oamenilor adevărul&rdquo;
ULTIMELE STIRI
Manchester United - Arsenal 0-1: deschidere de scor, &icirc;n derby-ul etapei, transmis de VOYO
Manchester United - Arsenal 0-1: deschidere de scor, în derby-ul etapei, transmis de VOYO
CFR Cluj - FC Botoșani 1-0, ACUM. Emerllahu deschide scorul &icirc;n Gruia cu o execuție de finețe
CFR Cluj - FC Botoșani 1-0, ACUM. Emerllahu deschide scorul în Gruia cu o execuție de finețe
Joacă &icirc;n liga lui Lamine Yamal / Mai bun dec&acirc;t Neymar? . Noua senzație din Premier League i-a dat pe spate pe fani la debut
Joacă în liga lui Lamine Yamal" / "Mai bun decât Neymar?". Noua senzație din Premier League i-a dat pe spate pe fani la debut
Rapid - FCSB | &Icirc;și revine campioana &icirc;n Superligă? Echipe probabile + Cel mai pariat scor. Analiza lui Dan Chilom
Rapid - FCSB | Își revine campioana în Superligă? Echipe probabile + Cel mai pariat scor. Analiza lui Dan Chilom
Inter Milano, victorie clară &icirc;n ultimul amical al verii, &icirc;nsă Cristi Chivu nu e pe deplin mulțumit: Putem fi mai agresivi!
Inter Milano, victorie clară în ultimul amical al verii, însă Cristi Chivu nu e pe deplin mulțumit: "Putem fi mai agresivi!"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
E oficial! Coman și-a schimbat echipa: &bdquo;Bun venit!&ldquo;

E oficial! Coman și-a schimbat echipa: „Bun venit!“

&rdquo;Ianis Hagi, la Genoa?&rdquo; Răspunsul lui Răzvan Raț

”Ianis Hagi, la Genoa?” Răspunsul lui Răzvan Raț

Compagno, cea mai proastă decizie a lui Gigi Becali din ultimii ani: ce face italianul, fabulos!

Compagno, cea mai proastă decizie a lui Gigi Becali din ultimii ani: ce face italianul, fabulos!

Lovitură la FCSB! S-a &rdquo;rupt&rdquo; și va fi indisponibil p&acirc;nă &icirc;n septembrie

Lovitură la FCSB! S-a ”rupt” și va fi indisponibil până în septembrie

Ciprian Marica, impresionat de un fotbalist rom&acirc;n: &rdquo;Băi, iartă-mă! A fost cel mai bun&rdquo;

Ciprian Marica, impresionat de un fotbalist român: ”Băi, iartă-mă! A fost cel mai bun”

Dan Petrescu, anunț despre Louis Munteanu

Dan Petrescu, anunț despre Louis Munteanu

CITESTE SI
Premierul Ilie Bolojan, despre situația economică a Rom&acirc;niei: &rdquo;Mai bine le spui oamenilor adevărul&rdquo;

stirileprotv Premierul Ilie Bolojan, despre situația economică a României: ”Mai bine le spui oamenilor adevărul”

Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

protv Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

Nicușor Dan, despre summit-ul din Alaska: O primă etapă pentru negocierile de pace. Trump face eforturi să oprească războiul

stirileprotv Nicușor Dan, despre summit-ul din Alaska: O primă etapă pentru negocierile de pace. Trump face eforturi să oprească războiul

Noua hartă a Ucrainei, desenată &icirc;n Alaska. Putin i-a spus lui Trump că dacă primește această regiune, războiul se &icirc;ncheie

stirileprotv Noua hartă a Ucrainei, desenată în Alaska. Putin i-a spus lui Trump că dacă primește această regiune, războiul se încheie

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
UFC
UFC 317: Topuria vs Oliveira


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!