Dennis Man (26 de ani), sosit la Eindhoven în startul acestei săptămâni, a fost rezervă neutilizată în Twente - PSV 0-2, meci care s-a jucat duminică după-amiază, în runda a doua din Eredivisie.

Dennis Man, rezervă neutilizată în Twente - PSV 0-2. Debutul se amână



Cele două extreme alese de antrenorul Peter Bosz au fost veteranul croat Ivan Perisic (36 de ani), în dreapta, și tânărul Ruben van Bommel (21 de ani), fiul lui Mark van Bommel, în stânga.



PSV a deschis scorul încă din minutul 7. După o centrare din flancul drept a lui Sergino Dest, fundașul Max Bruns a încercat să respingă, însă și-a trimis mingea în propria poartă.



Campioana din Eredivisie, care l-a pierdut în prima repriză pe vârful de atac Alassane Plea, accidentat la genunchi, a făcut 2-0 în minutul 54. Jerdy Schouten a majorat avantajul lui PSV cu un șut din marginea careului.



Dennis Man a fost surprins la încălzire în debutul actului secund, dar nu s-a numărat printre jucătorii introduși de Peter Bosz. De altfel, PSV a efectuat doar trei schimbări, una dintre ele fiind provocată de accidentarea lui Plea.

