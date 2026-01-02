LIVE TEXT Derby-ul românesc din Emirate, astăzi pe Sport.ro!

Derby-ul rom&acirc;nesc din Emirate, astăzi pe Sport.ro! Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Stranierii din țările arabe au început repede competiția în 2026.

TAGS:
Daniel Isăilăcostin amzarBaniyasAl NasrUAE Pro League
Din articol

Baniyas - Al Nasr

LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 17:45, echipele românilor din Emiratele Arabe Unite se întâlnesc în etapa cu numărul 11 din Pro League.

Baniyas, antrenată de Daniel Isăilă, primește vizita lui Al Nasr Dubai, formația la care este legitimat Costin Ionuț Amzăr.

Isăilă se află deja la al treilea mandat la Baniyas, în timp ce Amzăr este în continuare împrumutat de Dinamo la gruparea arabă.

Clasamentul LIVE din UAE Pro League

Clasamente oferite de Sofascore

Daniel Isăilă a încheiat cu un succes anul 2025

Daniel Isăilă a încheiat anul 2025 cu un succes important în UAE Pro League, după ce Bani Yas s-a impus în deplasare pe terenul lui Al Dhafra, scor 2-0.

Formația antrenată de tehnicianul român a obținut trei puncte esențiale în lupta pentru evitarea retrogradării.

Deschiderea scorului a venit în minutul 22, când Wamba a finalizat o acțiune după pasa decisivă oferită de Youssouf Niakate.

Bani Yas și-a dublat avantajul în repriza secundă, în minutul 58, prin Saviour Godwin, care a înscris după assist-ul lui Otabek Shukurov.

În urma acestui rezultat, Bani Yas a ajuns la șapte puncte după zece meciuri și ocupa locul 11 în clasament, cu un golaveraj negativ de minus 11. 

Sub echipa lui Daniel Isăilă se afla Al Sharjah, pe locul 12, tot cu șapte puncte, dar cu doar opt partide disputate, restanțe care vor fi programate abia în lunile februarie și martie ale anului viitor. 

Pe poziția a 13-a se afla Al Bataeh, cu șase puncte și nouă meciuri jucate, urmând să recupereze și ea etapele restante spre finalul iernii.

Astfel, Daniel Isăilă a încheiat anul 2025 pe locul 11 în UAE Pro League, la patru puncte distanță de ultimul loc, ocupat de Dibba Al Fujairah, și fără emoții reale în ceea ce privește retrogradarea. 

Liga din Emirate este formată din 14 formații, iar ultimele două echipe din clasament retrogradează direct în UAE First Division League (divizia a doua), iar primele 2 echipe din First Division League promovează direct în Pro League. 

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O fotografie surprinde clipa declanșării incendiului de Revelion din Crans-Montana. Detaliile ridică semne de întrebare
O fotografie surprinde clipa declanșării incendiului de Revelion din Crans-Montana. Detaliile ridică semne de &icirc;ntrebare
ARTICOLE PE SUBIECT
Cătălin C&icirc;rjan - Renașterea. Cătălin Parfene scrie despre fotbalistul &rdquo;incompatibil cu stilul&rdquo; selecționerilor: &rdquo;Tati, C&icirc;rjan rimează cu H&icirc;ldan!&rdquo;
Cătălin Cîrjan - Renașterea. Cătălin Parfene scrie despre fotbalistul ”incompatibil cu stilul” selecționerilor: ”Tati, Cîrjan rimează cu Hîldan!”
ULTIMELE STIRI
Străinii r&acirc;d de FCSB după ce campioana Rom&acirc;niei a refuzat să &icirc;i &icirc;nfrunte &icirc;ntr-un amical
Străinii râd de FCSB după ce campioana României a refuzat să îi înfrunte într-un amical
Louis Munteanu, deturnat?! Echipa care vrea să-l țină &icirc;n Europa a intrat pe fir: &bdquo;Top class!&ldquo;
Louis Munteanu, deturnat?! Echipa care vrea să-l țină în Europa a intrat pe fir: „Top class!“
Radu Drăgușin, principala țintă &icirc;n mercato pentru un antrenor de top! Gazzetta dello Sport a făcut anunțul
Radu Drăgușin, principala țintă în mercato pentru un antrenor de top! Gazzetta dello Sport a făcut anunțul
Gata, Niclas Fullkrug a semnat cu colosul din Serie A!
Gata, Niclas Fullkrug a semnat cu colosul din Serie A!
Lista de dorințe pentru 2026 a lui Mihai Stoica: &rdquo;Bucurii pentru cei care susțin continuatoarea Stelei&rdquo;
Lista de dorințe pentru 2026 a lui Mihai Stoica: ”Bucurii pentru cei care susțin continuatoarea Stelei”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Decizia luată de fanii lui Chelsea după ce au aflat despre problemele de sănătate ale lui Dan Petrescu

Decizia luată de fanii lui Chelsea după ce au aflat despre problemele de sănătate ale lui Dan Petrescu

Liber de contract de 4 luni, fostul jucător de la FCSB poate ajunge &icirc;n Liga 2: &rdquo;Le-am zis că aș veni la ei!&rdquo;

Liber de contract de 4 luni, fostul jucător de la FCSB poate ajunge în Liga 2: ”Le-am zis că aș veni la ei!”

FCSB, fără Florin Tănase: &rdquo;Nu iau eu decizii &icirc;n locul lui!&rdquo; Reacția lui Gigi Becali

FCSB, fără Florin Tănase: ”Nu iau eu decizii în locul lui!” Reacția lui Gigi Becali

Coman, lovitură teribilă: i-au scăzut un milion de euro!

Coman, lovitură teribilă: i-au scăzut un milion de euro!

Un fotbalist, printre victimele cumplitei tragedii din Elveția &icirc;n noaptea de Revelion: &rdquo;Suntem profund afectați și șocați&rdquo;

Un fotbalist, printre victimele cumplitei tragedii din Elveția în noaptea de Revelion: ”Suntem profund afectați și șocați”

Anunțul momentului! Horațiu Moldovan poate ajunge direct &icirc;n Champions League. Negocierile sunt avansate

Anunțul momentului! Horațiu Moldovan poate ajunge direct în Champions League. Negocierile sunt avansate



Recomandarile redactiei
Străinii r&acirc;d de FCSB după ce campioana Rom&acirc;niei a refuzat să &icirc;i &icirc;nfrunte &icirc;ntr-un amical
Străinii râd de FCSB după ce campioana României a refuzat să îi înfrunte într-un amical
Louis Munteanu, deturnat?! Echipa care vrea să-l țină &icirc;n Europa a intrat pe fir: &bdquo;Top class!&ldquo;
Louis Munteanu, deturnat?! Echipa care vrea să-l țină în Europa a intrat pe fir: „Top class!“
Dinamo a prezentat primul transfer din străinătate pe 2026! &rdquo;Internaționalul bulgar s-a alăturat dinamoviștilor&rdquo;
Dinamo a prezentat primul transfer din străinătate pe 2026! ”Internaționalul bulgar s-a alăturat dinamoviștilor”
Transfer de cinci stele pentru Horațiu Moldovan! Rom&acirc;nul poate juca &icirc;n Champions League
Transfer de cinci stele pentru Horațiu Moldovan! Românul poate juca în Champions League
Ieșită din top 400 WTA, Ana Bogdan a luat o primă decizie majoră, după retragerea din tenis
Ieșită din top 400 WTA, Ana Bogdan a luat o primă decizie majoră, după retragerea din tenis
Alte subiecte de interes
Au bătut palma! Daniel Isăilă schimbă echipa
Au bătut palma! Daniel Isăilă schimbă echipa
Concluzia la care a ajuns Daniel Isăilă după calificarea Rom&acirc;niei la EURO 2024
Concluzia la care a ajuns Daniel Isăilă după calificarea României la EURO 2024
Dinamovistul care NU vrea să audă de FCSB s-a transferat la Al Nasr &icirc;n Emirate!
Dinamovistul care NU vrea să audă de FCSB s-a transferat la Al Nasr în Emirate!
Te-ai duce la FCSB dacă ai avea o ofertă? Dinamovistul Costin Amzăr a răspuns fără ezitare
"Te-ai duce la FCSB dacă ai avea o ofertă?" Dinamovistul Costin Amzăr a răspuns fără ezitare
Isăilă a semnat! A revenit &icirc;n Emirate pentru o misiune de foc și recunoaște: Nu am acceptat din prima
Isăilă a semnat! A revenit în Emirate pentru o misiune de foc și recunoaște: "Nu am acceptat din prima"
Titularul din naționala Rom&acirc;niei, OUT de la echipa de club! &rdquo;Thank you good luck&rdquo;
Titularul din naționala României, OUT de la echipa de club! ”Thank you & good luck”
CITESTE SI
O fotografie surprinde clipa declanșării incendiului de Revelion din Crans-Montana. Detaliile ridică semne de &icirc;ntrebare

stirileprotv O fotografie surprinde clipa declanșării incendiului de Revelion din Crans-Montana. Detaliile ridică semne de întrebare

Cele mai amuzante urări de La Mulți Ani pentru anul 2026!

protv Cele mai amuzante urări de La Mulți Ani pentru anul 2026!

Revelionul &icirc;n Coreea de Nord, &icirc;n imagini. Supușii lui Kim Jong-Un au ieșit pe străzi &icirc;n Phenian | GALERIE FOTO

stirileprotv Revelionul în Coreea de Nord, în imagini. Supușii lui Kim Jong-Un au ieșit pe străzi în Phenian | GALERIE FOTO

Cum a arătat prima zi &icirc;n Bulgaria după trecerea la euro. Reacțiile comercianților c&acirc;nd clienții vor să achite cu noua monedă

stirileprotv Cum a arătat prima zi în Bulgaria după trecerea la euro. Reacțiile comercianților când clienții vor să achite cu noua monedă

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!